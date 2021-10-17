Все по сценарию: "киноэкипаж" с МКС приземлился в заданной точке

Летчик-космонавт Олег Новицкий (командир корабля) и участники космического полета - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко - успешно вернулись на Землю после почти четырехчасового полета. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" приземлился в расчетном районе именно в то время, в какое и должен был - в 7:35 по московскому времени. Прямая трансляция посадки велась на сайте "Роскосмоса", свой репортаж вел и Первый канал.

Олег Новицкий, которому выпало в одном лице - командира корабля и бортинженера - руководить спуском с орбиты, с задачей справился. И автоматика не подвела. Спускаемый аппарат коснулся земли вертикально - как и обещал руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев. А он, напомним, еще за сутки пообещал Олегу Новицкому: сядете без "кувырков".

Четко сработали поисково-спасательные группы - первые два вертолета были в точке посадки буквально через несколько секунд после срабатывания двигателей мягкой посадки.