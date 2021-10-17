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Текст:   Ольга Игнатова 
05:00 17.10.2021

Юрист назвал предельную цену подведения электричества к дачам

Дачники теперь смогут напрямую, минуя правления садоводческих товариществ, подводить электричество к своим участкам.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Напомним, что недавно правительство приняло постановление № 1711 "О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Фото: iStock
Кабмин упростил порядок подключения дачных участков к электросетям

Этот документ значительно упрощает возможность проведения электричества в дачные товарищества. "Во-первых, сами товарищества теперь не могут чинить препятствия дачникам, если те действуют в обход товариществ и выходят напрямую на сетевые организации. Во-вторых, устанавливается порог суммы оплаты за услуги присоединения энергопринимающих приборов к дачным участкам, причем это довольно символические по современным меркам деньги - не более 550 рублей. Соответственно, накручивать более внушительные суммы дачные товарищества или подразделения энергокомпаний не смогут, всегда можно будет сослаться на постановление правительства. В-третьих, присоединение энергопринимающих устройств можно осуществлять в любое время", - пояснил адвокат Виталий Ревзин.

Он подчеркнул, что современные дачные товарищества, по сути, превращаются в обыкновенный частный сектор малоэтажной застройки. "Поэтому данное постановление является очень актуальным и позволяет гражданам спокойно подключать свои дома и участки к энергосетям, не будучи зависимыми от самих дачных товариществ", - считает юрист.

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