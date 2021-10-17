Кардиологи рассказали, какой завтрак снижает холестерин без лекарств

Кардиологи предупреждают, что необходимо контролировать уровень холестерина в крови, так как последний, если он повышен, связан с более высоким риском развития инфаркта и инсульта.

Узнать уровень холестерина поможет специальный анализ. Один из лучших способов снизить риски скачка холестерина - внести изменения в свой ежедневный рацион, начиная с основного приема пищи - завтрака, считают медики.

Чтобы запустить пищеварительную систему и не переедать в течение дня, рекомендуется включить в рацион утром несколько продуктов. Это натуральная овсяная каша, пищевые волокна которой также помогают "вывести" плохой холестерин. При этом рекомендуется варить кашу на миндальном молоке, богатом мононенасыщенными жирными кислотами, что также важно для снижения холестерина, передает "Доктор Питер".

Третий полезный продукт - авокадо. Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, всего один авокадо в день может снизить уровень плохого холестерина. Специалисты рекомендуют использовать продукт вместо сливочного масла, намазывая, например, на цельнозерновой хлеб.

Любителям яичницы специалисты посоветовали почаще готовить себе блюдо без желтков. Это могут быть яичница-болтунья или омлет с зеленью и овощами.