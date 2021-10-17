Медики назвали четыре продукта для защиты от простуды

Наступление холодов зачастую чревато простудами, а чтобы не заболеть, нужно включить в рацион мед, рыбу, чай и фрукты - но это далеко не все. К такому выводу пришли китайские медики, пишет издание Sina.

Так, мед помогает коже и легким удерживать влагу в организме, может облегчить кашель и действовать как мягкое слабительное. Китайские врачи рекомендуют выпивать ежедневно стакан воды с медом. Предпочтительное время приема напитка - утро.

Тем, кто опасается, что может переесть, стоит обратить внимание на рыбу, так как у нее довольно низкая жирность. Кроме того, она способствует снижению уровеня холестерина в крови. Пожилые люди также отмечают, что с включением рыбы в меню у них улучшились зрение и память.

Часто осенью начинаются сезонные проблемы с кишечником, и здесь на помощь придет чай. Его правильное употребление поможет очистить кишечник и избежать обезвоживания. Чай также помогает усваиваться жирам и усиливает перистальтику, снижает уровень липидов и сахара в крови, выравнивает артериальное давление.

Наконец, среди сезонных фруктов стоит отдать предпочтение грушам, которые помогут избавиться от кашля. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит обратить внимание на яблоки, богатые калием, пишет ИноСМИ.