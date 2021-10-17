МиГ-31 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Японским морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в небе над нейтральными водами Японского моря стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили объект, приближающий к государственной границе. Для его опознавания в небо подняли высотный перехватчик МиГ-31 дежурных сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря.
Отмечается, что полет МиГ-31 шел в строгом соответствии с международными правилами, нарушения государственной границы РФ не допущено.
Ранее большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота РФ вытеснил эсминец Chafee ВМС США от территориальных вод России в Японском море.