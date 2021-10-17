МиГ-31 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Японским морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в небе над нейтральными водами Японского моря стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС