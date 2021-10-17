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17.10.2021 19:45
Рубрика: Происшествия

Минюст предлагает расширить доступ правозащитников в тюрьмы

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал идею расширить доступ представителям гражданского общества в тюрьмы. Он отметил необходимость беспрепятственного посещения мест принудительного содержания представителями Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также Общественной палаты России.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Заявление прозвучало в ходе встречи главы ведомства с представителями общественности по вопросам работы уголовно-исполнительной системы.

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"Беспрепятственный доступ" означает, что в тюрьму должны допускать по предъявлению удостоверения. Из представителей гражданского общества сегодня таким правом обладают члены Общественных наблюдательных комиссий. Если официальный правозащитник пришел, ему обязаны открыть дверь. Как и прокурору.

Наша система уникальна. Трудно сказать, есть ли еще какая страна, где правозащитники могут войти в тюрьму в любое время дня и ночи, и никто не вправе их остановить. Общественные наблюдательные комиссии приносят много пользы, примеров тому масса: есть и громкие случаи, и рутинная работа по адресной помощи.

Однако бывает, что правозащитники чего-то не замечают, и могут докладывать, что в той или иной колонии все в порядке. А потом вдруг оказывается, что нет, далеко не в порядке, и шокирующие видео в Сети тому подтверждение. Система не идеальна. И министерство юстиции вместе с гражданским обществом готово ее совершенствовать. Это особо подчеркнул Константин Чуйченко на совещании.

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Как сообщают в министерстве юстиции, участники совещания согласились продолжить работу по совершенствованию механизма формирований общественных наблюдательных комиссий. В частности, предлагается исключить из ОНК бывших сотрудников ФСИН России во избежание конфликта интересов.

Многие эксперты, кстати, обращают внимание, что среди официальных правозащитников часто встречаются отставники из правоохранительных структур. С одной стороны, это профессионалы, знающие ситуацию изнутри, и особенно - уловки граждан начальников, желающих скрыть произвол. А значит, провести их не так-то легко. С другой стороны, а вдруг такие проверяющие сами хотят, чтобы их провели? Не возникает ли у них чувство "мы с тобой одной крови" по отношению к действующим гражданам начальникам?

Между тем настоящий гражданский инспектор должен быть объективен и непредвзят. Он не должен защищать криминал, раскачивающий под видом "борьбы с произволом" ситуацию в колониях. Но не должен и закрывать глаза на реальные нарушения администрации казенных домов. Так что его миссия не так проста, как кажется на первый взгляд.

Во время встречи Константин Чуйченко подчеркнул, что со стороны Минюста России и общественности необходимо выработать конкретные шаги по совершенствованию системы.

"На уровне законодательства важно создать действующие механизмы, которые гарантируют соблюдение прав граждан, оказавшихся в учреждениях УИС", - сказал министр.

В ведомстве сообщили, что по итогам встречи будет сформирован совместный план работы Минюста России и представителей правозащитных организаций и объединений. Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе.

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Так же на совещании было отмечено, что в настоящее время важно закрепить институт пробации на законодательном уровне, а также организационно подготовить ФСИН России для координации уголовно-исполнительных инспекций при применении мер социальной адаптации.

Служба пробации - это особая система, которая должна работать с бывшими осужденными, вышедшими на свободу. Одна из проблем экс-заключенных в том, что их не просто нигде не ждут - их вообще не хотят видеть. Стоит какому-то кадровику заметить в анкете след судимости, как находятся тысячи веских и законных причин, чтобы отказать соискателю. Пусть даже его квалификация полностью устраивает компанию.

Поэтому давно говорится о том, что тем, кто после освобождения хочет вернуться к нормальной, то есть законопослушной жизни, нужна поддержка. Для этой работы и необходима служба пробации.

"Хочу обратить внимание, что вся эта работа возможна только во взаимодействии с институтами гражданского общества и общественными организациями", - сказал в свое время Константин Чуйченко.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Власть Право Права человека Правительство Минюст

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