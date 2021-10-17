На учении "Защитники дружбы" военные РФ и Египта десантируют людей и технику

В Египте в воскресенье официально стартует совместное с российскими военными тактическое учение "Защитники дружбы". Оно продлится до 29 октября и будет сопровождаться практическим десантированием военнослужащих и боевой техники двух стран. Планируется, что в этой операции задействуют около 10 единиц техники и 150 солдат и офицеров.

"В завершение совместного учения военнослужащие из России и Египта отработают уничтожение разрозненных бандгрупп, после чего в ходе ведения активных рейдовых действий перекроют каналы поставки в приграничную зону боеприпасов и запасов материальных средств для незаконных вооруженных формирований", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего в розыгрыше различных эпизодов учения будут участвовать более 500 российских и египетских десантников. Нашу армию на этих маневрах представляют около сотни солдат и офицеров 7-й Новороссийской дивизии ВДВ. В Египет они прибыли со своей штатной техникой - шестью БМД-2. А военно-транспортная авиация России командировала туда экипажи четырех самолетов Ил-76мд.

Учение "Защитники дружбы" пройдет уже в пятый раз. Дважды - в 2016 и 2018 годах - его организовывали в Египте. В 2017-м оно прошло в Краснодарском крае. А в позапрошлом году - в Рязанской области. Тогда к участию в совместных маневрах впервые привлекли военнослужащих из Беларуси.

Между тем

Минобороны РФ сообщило, что на следующей неделе командующий ВДВ Андрей Сердюков проверит в Крыму строительство новых объектов для разворачиваемого в Феодосии 56-го десантно-штурмового полка. Его формируют на базе стоящей в городе бригады ВДВ. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что процесс переформирования бригады в полк планируется завершить до конца нынешнего года.