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17.10.2021 16:14
Рубрика: Экономика

Новак связал запуск "Северного потока-2" со стабилизацией рынка Европы

Текст: Анастасия Селиванова

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" способен улучшить ситуацию на рынке Европы. Такое мнение в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" выразил вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий сферу ТЭК.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Новак: Энергокризис в Европе может повториться

"Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока 2" - это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться", - сказал Новак (цитата по "Интерфаксу"). На данный момент газопровод достроен и ожидает разрешения на эксплуатацию от немецких властей.

Перед наступлением отопительного сезона цены на газ на европейских биржах побили исторический максимум, немного недотянув до 2000 долларов за тысячу кубометров. С тех пор они вдвое снизились, однако все равно остаются на чересчур высокой планке на фоне относительно низкого заполнения подземных газовых хранилищ в Европе.

По оценкам Александра Новака, происходящее на европейском рынке можно назвать энергокризисом, который повторится, если не будут приняты меры. На этом фоне Россия также может увеличить поставки газа на экспорт, однако для этого Европа должна самостоятельно обратиться с заявкой к российской стороне, заключал ранее Новак.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Газопровод "Северный поток-2"

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