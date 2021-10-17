Опрос: Россияне чаще европейцев покупают лекарства онлайн

Почти каждый второй россиянин (40% участников опроса) сообщил, что за последний год стали заказывать больше безрецептурных препаратов через интернет, показало исследование STADA Health Report, проведенное среди 30 тысяч респондентов в 15 странах. Россия оказалась лидером по интернет-покупкам лекарств среди всех стран-участниц опроса.

На вопрос, где бы вы предпочли купить лекарства, четверть респондентов из России (25%) сказали, что воспользуются услугами интернет-аптек. Это вдвое превышает средний результат по опросу (12%). Для сравнения: в Германии ответили так же 19% участников исследования, во Франции - 5%, в Нидерландах и Португалии - 4%.

При этом, несмотря на бурное развитие продаж лекарств через интернет и увеличение разнообразия форм торговли (можно забрать заказанные препараты в выбранной аптеке, а можно оформить их с доставкой курьером домой или в офис), розничные аптеки по-прежнему остаются предпочтительным вариантом приобретения лекарств.

Во всяком случае, так заявили 43% респондентов. Больше других аптеки предпочитают жители Польши (46%) и России (44%). Опрос проводился в Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, России, Сербии, Испании, Швейцарии, Украине и Великобритании.