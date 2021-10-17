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17.10.2021 14:17
Рубрика: Власть

Песков рассказал, будет ли президент ревакцинироваться от коронавируса

Владимир Путин точно будет проходить ревакцинацию от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Фото: Елена Елисеева/РГ
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации

По его словам, конкретные сроки ревакцинации будут зависеть от уровня титра защитных антител и рекомендаций специалистов.

Напомним, ранее Владимир Путин, который получил две дозы вакцины "Спутник V" весной, заявлял, что на данный момент у него сохраняется высокий уровень антител после прививки. Российский лидер рекомендовал всем гражданам вовремя проходить ревакцинацию.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

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