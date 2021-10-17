Песков рассказал, будет ли президент ревакцинироваться от коронавируса

Владимир Путин точно будет проходить ревакцинацию от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По его словам, конкретные сроки ревакцинации будут зависеть от уровня титра защитных антител и рекомендаций специалистов.

Напомним, ранее Владимир Путин, который получил две дозы вакцины "Спутник V" весной, заявлял, что на данный момент у него сохраняется высокий уровень антител после прививки. Российский лидер рекомендовал всем гражданам вовремя проходить ревакцинацию.