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17.10.2021 14:40
Рубрика: Власть

Песков рассказал о сложностях в общении Путина и Зеленского

Текст: Галина Мисливская

Президент Украины Владимир Зеленский называет Россию участницей конфликта на Донбассе и тем самым ставит под сомнение Минские соглашения. В этой ситуации Владимиру Путину сложно общаться с киевским коллегой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, почему участники "нормандской четверки" не встречаются все вместе.

Песков подчеркнул, что Путин отвечает за свои слова и действия. "И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", - добавил представитель Кремля.

Он напомнил, что все участники конфликта указаны в Минских соглашениях, и это официальный документ ООН. "Соответственно, если президент Украины не признает документ ООН и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть, Путину очень сложно общаться", - сказал Песков.

Он также не видит пока перспектив для беседы двух президентов - "опять же, из-за действий украинских властей"​​​."Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей. Поэтому пока перспективы плохие", - заключил представитель Кремля.

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