Почему налог на квартиры растет медленнее, чем цены

За последние полтора года цены на жилье резко выросли. Вторичное жилье за 2020 год подорожало, по данным Росстата, в среднем на 9,5%. Регионы-рекордсмены - Северная Осетия (рост на 23%), Москва (21,8%), Иркутская (21,3%), Амурская области (21,2%), Ямало-Ненецкий АО (20,8%) и Республика Алтай (20,5%). В нынешнем году рост продолжился - с начала года вторичные квартиры в 70 крупных городах подорожали, по данным портала "Мир квартир", еще на 18,9%.
Вслед за ростом рыночных цен повысится и кадастровая стоимость недвижимости, от которой рассчитывают суммы налога (в большинстве регионов это 0,1%).
Пересмотр кадастровой стоимости происходит раз в несколько лет. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - раз в два года, поясняет председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки "Союз СОО" Кирилл Кулаков. В остальных регионах, как правило, раз в три года.
В Москве очередную кадастровую оценку отложили на год из-за пандемии и провели только в нынешнем году. При этом учитывались цены 2020 года. По предварительным результатам кадастровая стоимость жилья выросла по сравнению с предыдущей (по итогам 2018 года) на 21,4%.
Ставки налога везде разные, но есть федеральные "потолки", сообщили в Федеральной налоговой службе: 0,3% для жилья, 2% - торгово-офисная недвижимость, 0,5% - прочие объекты. Изменение кадастровой стоимости влечет и изменение сумм налога.
Однако рост цен и кадастровой стоимости на 20% не означает, что и налоги вырастут на 20%, отмечает Кулаков. "Независимо от роста кадастровой стоимости закон не позволяет увеличивать сумму налога больше чем на 10% в год", - подчеркивает он.
Допустим, квартира в областном центре при предыдущей оценке стоила 3 млн рублей. Налог, соответственно, составлял 3000 рублей. После проведения новой кадастровой оценки квартира стала стоить 3,6 млн. Но налог в 2022 году составит не 3600 рублей, а только 3300. А вот в 2023 году владельцы жилья заплатят уже 3600.
Налог на имущество нужно оплатить до 1 декабря следующего года. То есть налог с учетом новой кадастровой стоимости придется платить в конце 2022 года, уточняет Кулаков.
Узнать кадастровую стоимость жилья можно в личном кабинете на сайте налоговой службы либо на сайте Росреестра. Оспорить кадастровую стоимость можно в специальной комиссии, если она создана в регионе, или в суде.
В 2020 году комиссиями при региональных управлениях было рассмотрено более 20 тысяч заявлений об оспаривании кадастровой стоимости 31 тысячи объектов, сообщал ранее Росреестр. В 61% случаев заявления были удовлетворены. Среднее снижение кадастровой стоимости в 2020 году составило 28,2%.
Руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский отмечает, что процедура оспаривания кадастровой стоимости зачастую стоит дороже, чем итоговая экономия на уменьшении налога. Поэтому оспаривать оценку недорогой недвижимости - гаражей или дачных домиков - оказывается невыгодно.
При этом для владельцев апартаментов судебные споры могут быть оправданны: стоимость этой недвижимости примерно на уровне квартир, а имущественный налог втрое выше, говорит основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. В 2020 году был "хайп" по инвестициям в апартаменты из-за высказываний о предстоящем их приравнивании к жилью. Цена на апартаменты во многих новостройках выросла на 50%. "Возможно, пересмотр кадастровой стоимости приостановит рост цен на апартаменты, - считает эксперт, - так как покупатели вспомнят про расходы на налоги и будут считать их перед покупкой. Сейчас же выбирают недвижимость по цене, особенно если ее покупают в качестве инвестиций, не задумываясь о дополнительной нагрузке на содержание".