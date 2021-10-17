Почему налог на квартиры растет медленнее, чем цены

Рост цен на недвижимость ведет к увеличению налоговых платежей. Но платить по повышенным ставкам придется не раньше, чем через год.

За последние полтора года цены на жилье резко выросли. Вторичное жилье за 2020 год подорожало, по данным Росстата, в среднем на 9,5%. Регионы-рекордсмены - Северная Осетия (рост на 23%), Москва (21,8%), Иркутская (21,3%), Амурская области (21,2%), Ямало-Ненецкий АО (20,8%) и Республика Алтай (20,5%). В нынешнем году рост продолжился - с начала года вторичные квартиры в 70 крупных городах подорожали, по данным портала "Мир квартир", еще на 18,9%.

Вслед за ростом рыночных цен повысится и кадастровая стоимость недвижимости, от которой рассчитывают суммы налога (в большинстве регионов это 0,1%).

Пересмотр кадастровой стоимости происходит раз в несколько лет. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - раз в два года, поясняет председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки "Союз СОО" Кирилл Кулаков. В остальных регионах, как правило, раз в три года.

В Москве очередную кадастровую оценку отложили на год из-за пандемии и провели только в нынешнем году. При этом учитывались цены 2020 года. По предварительным результатам кадастровая стоимость жилья выросла по сравнению с предыдущей (по итогам 2018 года) на 21,4%.

Ставки налога везде разные, но есть федеральные "потолки", сообщили в Федеральной налоговой службе: 0,3% для жилья, 2% - торгово-офисная недвижимость, 0,5% - прочие объекты. Изменение кадастровой стоимости влечет и изменение сумм налога.

Однако рост цен и кадастровой стоимости на 20% не означает, что и налоги вырастут на 20%, отмечает Кулаков. "Независимо от роста кадастровой стоимости закон не позволяет увеличивать сумму налога больше чем на 10% в год", - подчеркивает он.

Допустим, квартира в областном центре при предыдущей оценке стоила 3 млн рублей. Налог, соответственно, составлял 3000 рублей. После проведения новой кадастровой оценки квартира стала стоить 3,6 млн. Но налог в 2022 году составит не 3600 рублей, а только 3300. А вот в 2023 году владельцы жилья заплатят уже 3600.

Налог на имущество нужно оплатить до 1 декабря следующего года. То есть налог с учетом новой кадастровой стоимости придется платить в конце 2022 года, уточняет Кулаков.

Узнать кадастровую стоимость жилья можно в личном кабинете на сайте налоговой службы либо на сайте Росреестра. Оспорить кадастровую стоимость можно в специальной комиссии, если она создана в регионе, или в суде.

В 2020 году комиссиями при региональных управлениях было рассмотрено более 20 тысяч заявлений об оспаривании кадастровой стоимости 31 тысячи объектов, сообщал ранее Росреестр. В 61% случаев заявления были удовлетворены. Среднее снижение кадастровой стоимости в 2020 году составило 28,2%.

Руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский отмечает, что процедура оспаривания кадастровой стоимости зачастую стоит дороже, чем итоговая экономия на уменьшении налога. Поэтому оспаривать оценку недорогой недвижимости - гаражей или дачных домиков - оказывается невыгодно.

При этом для владельцев апартаментов судебные споры могут быть оправданны: стоимость этой недвижимости примерно на уровне квартир, а имущественный налог втрое выше, говорит основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. В 2020 году был "хайп" по инвестициям в апартаменты из-за высказываний о предстоящем их приравнивании к жилью. Цена на апартаменты во многих новостройках выросла на 50%. "Возможно, пересмотр кадастровой стоимости приостановит рост цен на апартаменты, - считает эксперт, - так как покупатели вспомнят про расходы на налоги и будут считать их перед покупкой. Сейчас же выбирают недвижимость по цене, особенно если ее покупают в качестве инвестиций, не задумываясь о дополнительной нагрузке на содержание".