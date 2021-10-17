Полиция Албании проверит версию об отравлении российских туристов хлором

Полиция Албании проверяет версию о том, что четыре российских туриста могли погибнуть в местном отеле из-за отравления хлором в бассейне. Об этом сообщает газета Albania Daily.

По данным издания, сейчас это основная версия полиции. Подозрение о том, что именно отравление хлором могло привести к таким печальным последствиям, появилось у правоохранителей после показаний сотрудника отеля, который чистил бассейн. По его словам, россияне попросили открыть им внутренний бассейн, который всю неделю был закрыт, и утром перед их посещением его обработали хлором. Вода из бассейна отеля была взята на экспертизу.

Между тем в посольстве России в Албании подчеркнули, что появившиеся в СМИ версии о наркотическом или алкогольном опьянении погибших граждан РФ не имеют никакого подтверждения.

Напомним, ранее Albanian Daily News писало, что россиян нашли мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет. По данным издания, они задохнулись.