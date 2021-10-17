Полиция и СМИ Албании озвучили версии гибели россиян в отеле

Странная и на данный момент труднообъяснимая гибель четырех российских туристов произошла в Албании. Как сообщили местные СМИ, речь идет о членах одной семьи, которые якобы задохнулись во время нахождения в сауне отеля Gloria в поселке Керрет на берегу Адриатического моря.

Как сообщило издание Albanian Daily News, семья Буренковых заселилась в пятизвездочную гостиницу, и уже спустя час россиян (двух мужчин и двух женщин) в возрасте 60, 58, 37 и 31 года нашли мертвыми в сауне. На данный момент албанская полиция отрабатывает версию удушья и опрашивает персонал отеля.

"Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашел в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвертый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись", - цитируют местные СМИ администратора гостиницы.

Судя по интернет-сайту отеля, речь идет о новом здании с современным спа-комплексом и 89 номерами по цене от 70 до 120 евро за ночь, и как подобное ЧП могло произойти, до сих пор не понятно. Тем не менее, в настоящее время следствие проверяет работу вентиляции в помещениях сауны. К изучению всех обстоятельств ЧП подключилась российское посольство в Тиране. Консульский отдел "выясняет подробности" случившегося, сообщили ТАСС в дипмиссии. Известно, что погибшие (отец, мать, дочь и ее муж) путешествовали по Балканам и в Албанию попали из Северной Македонии. Там они посещали город Охрид. В албанских СМИ также циркулирует версия отравления россиян, однако мотивов возможного убийства не раскрывается. По данным телеканала ABC News Albania, россияне не ужинали в гостинице, и "главной загадкой" является, что и где они ели перед гибелью.