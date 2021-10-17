Посол РФ в Лондоне сообщил о готовности запуска "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" готов к запуску, ожидается разрешение немецких властей. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

"Факт в том, что трубопровод "Северный поток-2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", - сказал дипломат BBC.

В ответ на вопрос о том, продолжит ли Россия увеличивать поставки газа в Западную Европу, если Берлин оперативно не выдаст разрешение на запуск проекта, посол напомнил, что в этом году поставки российского газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту выросло на 10%. Но больше быть не может, потому что этот трубопровод никто никогда не реконструировал и его "просто опасно" использовать, сказал Келин.

По его словам, высказывания западных политиков о том, что Россия якобы использует "Северный поток-2" для осуществления политического давления, являются чепухой.