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17.10.2021 22:07
Рубрика: Общество

Приставы принудительно взыщут с Facebook штрафы на 26 млн рублей

Текст: Александр Степанов

Федеральная служба судебных приставов начала принудительное взыскание с социальной сети Facebook штрафов на 26 млн рублей за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях.

Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
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Как указано в банке данных ФССП, всего в отношении соцсети возбуждено восемь дел о принудительном взыскании. Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФСПП ведет против Facebook шесть дел о взыскании 3 млн рублей по каждому и два дела о взыскании по 4 млн руб.

С начала 2021 года за неудаление запрещенного контента российские суды оштрафовали Facebook на сумму в 70 млн рублей.

Общество СМИ и соцсети Происшествия Правосудие Суд Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минюст ФССП Компании Информационные технологии Facebook

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