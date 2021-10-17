Приставы принудительно взыщут с Facebook штрафы на 26 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов начала принудительное взыскание с социальной сети Facebook штрафов на 26 млн рублей за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях.

Как указано в банке данных ФССП, всего в отношении соцсети возбуждено восемь дел о принудительном взыскании. Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФСПП ведет против Facebook шесть дел о взыскании 3 млн рублей по каждому и два дела о взыскании по 4 млн руб.

С начала 2021 года за неудаление запрещенного контента российские суды оштрафовали Facebook на сумму в 70 млн рублей.