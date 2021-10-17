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17.10.2021 09:21
Рубрика: Власть

Пушков высмеял угрозы Украины "задавить" Россию по инциденту в Черном море

Текст: Алла Владимирова

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "задавить" Россию юридическими аргументами на суде в Гааге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости
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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет задавить Россию "железной логикой" юридических аргументов в суде по инциденту с заходом трех украинских судов в Керченский пролив в 2018 году.

"Забавно… Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается "железных аргументов", то тут Киев уже выложил свои "стальные доводы" против контракта Венгрии и Газпрома, но эта "железная логика" никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе. "Железные аргументы" Украины в ПАСЕ против России, чем лично занимался нынешний глава МИД Украины, тоже оказались отброшены, когда речь зашла о возможности выхода России из Совета Европы. Неземная "красота" украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они..." - написал Пушков.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Предупреждения Пограничной службы ФСБ РФ и Черноморского флота были проигнорированы. В итоге нарушителей задержали. 7 сентября 2019 года нарушивших границу украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.

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