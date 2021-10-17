Радикальные левые в Берлине устроили уличные бои с полицейскими после того, как те вторглись в их "святая святых" - на территорию перед знаменитым домом 137 на Кёпеникерштрассе. Эта пятиэтажка в центральном районе Митте стала одним из первых сквотов на востоке столицы. Так называют здания из госсобственности бывшей ГДР, которые после падения Берлинской стены самовольно заселили неформалы анархистского толка с запада. Как признает Deutsche Welle, за тридцать лет сквот "Кёпи" превратился в "цитадель левого радикализма" всего в трех километрах от Бранденбургских ворот. До расселения самого дома дело пока не дошло, однако стражи порядка сделали первый шаг - по решению суда ликвидировали автомобильный лагерь во дворе.

Чтобы "выкурить" оттуда 37 человек, годами живших в своих фургонах, пришлось задействовать примерно 3500 полицейских. На подмогу берлинским оперативникам подоспели наряды из восьми земель. Уже накануне берлинские леваки принялись под покровом ночи бить стекла зданий, обливать краской машины, поджигать шины и контейнеры в округе. Как говорится в полицейском отчете, неподалеку от станции вокзала Вриценер пожарные даже тушили мобильный биотуалет. Во время самого штурма лагеря силовикам пришлось прорываться через баррикады и задействовать тяжелую технику.

При этом в них летели бутылки с коктейлями Молотова, петарды и камни. В столкновениях с толпой - всего на улицы вышли, по разным оценкам, до восьми тысяч "сочувствующих" сквоттерам - пострадали 46 полицейских, причем двое были госпитализированы. В свою очередь, стражи порядка не церемонились с зачинщиками и действовали жестко. По последним данным, задержано 76 человек. Против многих возбуждены уголовные дела за нарушение общественного порядка, нападения, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и нанесение материального ущерба. Политики уже осудили всплеск насилия в столице ФРГ. Вероятный новый мэр Берлина от социал-демократов Франциска Гиффай, которая в эти дни ведет переговоры о коалиции, заявила, что будет настаивать на увеличении штата полиции.

Полиция не церемонились с зачинщиками беспорядков, задержано 76 человек

Будущее самого сквота, где все еще остаются около 30 жильцов, пока туманно. По идее, здание должны передать новому владельцу, однако СМИ даже не знают его имени. История дома под номером 137 весьма запутанна. Он был построен в 1905 году еврейским предпринимателем, который при нацистах лишился собственности. В годы Второй мировой войны в помещении жили угнанные французские рабочие, обслуживавшие энергетический сектор рейха. Во времена ГДР дом приспособили под спортивные мероприятия, в подвале даже играли в боулинг. Наконец, в феврале 1990-го его захватили левые активисты из Западного Берлина, а спустя год они "застолбили" свое присутствие через договор с муниципалитетом. При этом новые жильцы не стали собственниками здания, которое несколько раз выставлялось на аукцион и меняло владельцев. Последние то и дело разорялись, и ни у кого не доходили руки отремонтировать аварийный дом. Частично это сделали сами постояльцы - теперь в сквоте есть свой тренажерный зал, веганское кафе и даже киноцентр. Однако, как пишет пресса, вход посторонним туда строго-настрого заказан. Еще в 2017 году департамент внутренних дел Берлинского сената с тревогой признавал, что "объект "Кёпи" в целом служит убежищем для криминальных элементов с левыми мотивами и отправной точкой для совершения преступлений".