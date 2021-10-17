Оперштаб: В Москве выявлено 6 740 новых случаев COVID-19

В столице выявили 6 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировали 1 357 человек, на ИВЛ находится 631 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

При этом в городе выздоровели еще 3 206 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 532 919. Скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат на COVID-19.

В оперативном штабе напомнили, что пандемию коронавируса можно победить только благодаря прививке, и призвали сделать ее в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована здесь.