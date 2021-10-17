Патриарх Кирилл прилетел в Орел и освятил храм при Академии ФСО

В РПЦ уточнили, как патриарх Кирилл добирался до Орла. "Патриарх Кирилл посетил Орловскую митрополию и совершил освящение храма Казанской иконы Божией Матери", - цитирует РИА свой источник в Московской патриархии.

Также он подчеркнул, что "над Орлом он не "кружил", но вертолет вылетел позже из-за тумана. Когда погода улучшилась, глава РПЦ вылетел в Орел.

Справка "РГ"

Храм Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО заложили в 2007 году. В 2021 году его закончили расписывать. В 2019 году в дар храму была преподнесена икона Михаила Архангела, "который с древних времен считается покровителем воинства, защитников и борцов, служащих верой и правдой своей земле и государству".