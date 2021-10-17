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17.10.2021 23:17
Рубрика: Экономика

В московском метро на Face Pay перешли 25 тысяч пассажиров

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 237(8588)
В первые же дни запуска Face Pay в московском метро в системе оплаты проезда "лицом" зарегистрировались более 25 тысяч пассажиров. Как сообщили в департаменте транспорта, этот показатель превзошел самые смелые ожидания. Теперь под Face Pay могут отдать еще больше турникетов, чем планировалось.
Система Face Pay узнает пассажира, даже если он в маске. Фото: Сергей Михеев Система Face Pay узнает пассажира, даже если он в маске. Фото: Сергей Михеев
Система Face Pay узнает пассажира, даже если он в маске. Фото: Сергей Михеев

Сейчас Face Pay доступен всем желающим на всех 236 действующих станциях. Накануне повсеместного запуска технологии все тестировщики получили электронные письма дептранса об окончании тестового периода. То есть теперь любой россиянин может скачать приложение "Метро Москвы", привязать к своему аккаунту фото и банковскую карту. В этом случае пассажир сможет проходить в метро, просто посмотрев в камеру у турникета. Пока на большинстве станций выделено по одному турникету с биометрией.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Даже руки из карманов не нужно доставать или тяжелые пакеты перекладывать и искать в карманах карточку или смартфон, - говорит заммэра Максим Ликсутов. - Не надо сокрушаться, если забыли "Тройку" дома, так как все для оплаты у вас всегда будет при себе. При этом списание средств и все процедуры с платежом аналогичны тем, как при проходе с банковской картой".

Проблемы могут возникнуть только с маской. В метро нужно ее носить даже у турникетов. Если маска закрывает пол-лица, то системе потребуется чуть больше времени для считывания вашего "портрета". Поэтому можно чуть приспустить ее - и створки турникета откроются за долю секунды. Вероятна также небольшая задержка на станциях с неярким освещением. Точно так же, как камере смартфона требуется больше времени, чтобы узнать нас в темноте или в плохо освещенном месте. Тестировщики проверили, что если в камеру показать фото человека, то створки не откроются: технология Liveness четко это различает.

"По нашим прогнозам, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Мы будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на сервис растет. Сейчас по одному турникету установлено в каждом вестибюле станций, а на некоторых станциях их больше, так, на "Смоленской" Филевской линии турникетов с Face Pay уже три", - отметил Максим Ликсутов.

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