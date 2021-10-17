Вильфанд: После мокрого снега в Москве потеплеет до +15 градусов

Синоптики рассказали о погоде в центре европейской части России на следующей неделе. После кратковременного похолодания прогнозируется повышение температуры воздуха.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что ночью 19 октября в столичном регионе до минус 3 градусов, в ночь на среду - до минус 4. Днем пойдет мокрый снег. "Он, конечно, будет таять. Может быть, будет небольшая гололедица", - подчеркнул метеоролог.

Два дня - 19 и 20 октября - продержится "зябкая погода" с температурой воздуха от 2 до 7 градусов. А 21 октября в Москве и Подмосковье потеплеет до +15. "Днем в четверг температура начнет заметно расти. Это будет действительно очень теплая погода", - сказал Вильфанд.

Что касается ближайших двух дней - 17 и 18 октября в центре европейской части России местами небольшой дождь.