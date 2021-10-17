Сахалинец погиб под сорвавшейся со здания крышей

Житель города Александровск-Сахалинский погиб под обломками крыши здания, которую снесло сильным ветром.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

- Один человек погиб​​​. Тело нашли под обломками крыши, - рассказал собеседник агентства.

Кровля обрушилась в результате циклона, пришедшего на остров. Непогода нанесла большой ущерб - кроме сломанных деревьев, были повреждены линии электропередачи, что привело к перебоям с электроэнергией. Ветер сорвал крыши с нескольких домов.

Сейчас прокуратура Сахалинской области проводит проверку деятельности уполномоченных органов.

- Александровск-Сахалинским и Охинским прокурорами будет дана оценка полноте принимаемых органами местного самоуправления и уполномоченными организациями мер по защите жизни и здоровья граждан, объектов жизнеобеспечения от чрезвычайных ситуаций, - сообщается на сайте надзорного органа.

Как стало известно позже, в результате обрушения крыши здания в Александровске-Сахалинском кроме погибшего, есть пострадавший.