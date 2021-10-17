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17.10.2021 04:19
Рубрика: Культура

Специальную награду Варшавского кинофестиваля получил якутский фильм "Ыт"

Текст: Инесса Доценко

Якутский фильм "Ыт" Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева получил специальную награду жюри завершившегося в польской столице Варшавского кинофестиваля.

Фото: Наталья Четвериков
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Как сообщает ТАСС, всего в главном международном конкурсе кинофестиваля принимали участие 15 лент из разных стран.

"Ыт" - киноальманах, в нем собрали семь деревенских историй о добрых и злых соседях.

- Сценарий был написан за три дня, в фильме сыграли как уже известные якутские актеры, так и простые жители Амгинского улуса, - отмечал Дмитрий Давыдов ранее в интервью.

По его словам, истории, показанные в фильме - и смешные, и серьезные. Например, в одной маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. В другой деревенский глава узнает, что молодой парень привел в дом невесту, но знакомство с родственниками обернулось конфликтом, и только он может не дать довести дело до трагедии. Всем героям приходится делать выбор, зачастую - нелегкий.

Каждая история является собирательным образом повседневной жизни жителей, но одна из них основана на реальных фактах.

В кинотеатрах Якутии фильм будут показывать с 21 октября.

Варшавский кинофестиваль проходит с 1985 года. В 2009-му Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров присвоила этому киносмотру высокую категорию "А".

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