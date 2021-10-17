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17.10.2021 01:22
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о сильном снеге и ураганном ветре на востоке России

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Ураганный ветер и "трехэтажные волны" - в Гидрометцентре рассказали о сложной метеорологической ситуации на востоке России. Мощный циклон вызовет очень сильные осадки в Хабаровском крае. Также усилится ветер, порывы которого будут достигать 35 метров в секунду. В Приморском крае осадки закончатся, но ветер сохранится, к тому же похолодало.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Гидрометцентр предупредил о мокром снеге и заносах на дорогах

На Сахалине прогнозируется сильный мокрый снег, ветер до 38 метров в секунду и, как следствие, метель. "На Курильских островах аналогичная ситуация, на побережье Чукотки ожидается ветер до 25 метров в секунду. На Камчатке - мокрый снег, ветер до 25-30 метров в секунду ", - сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что из-за мощного циклона в Охотском и Беринговом морях будут "трехэтажные волны".

Ухудшится погода и на юге европейской части России. Там сильный дождь и ветер до 20 метров в секунду. "Во всех северокавказских республиках прогнозируется сильный дождь, а в горах - даже мокрый снег", - добавил метеоролог.

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