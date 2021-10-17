За сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6740

2 Санкт-Петербург 3323

3 Московская область 2759

4 Самарская область 896

5 Нижегородская область 711

6 Воронежская область 673

7 Республика Башкортостан 661

8 Пермский край 594

9 Свердловская область 590

10 Республика Крым 586

11 Ростовская область 579

12 Красноярский край 478

13 Челябинская область 415

14 Саратовская область 401

15 Иркутская область 399

16 Омская область 397

17 Смоленская область 396

18 Оренбургская область 395

19 Волгоградская область 385

20 Ставропольский край 375

21 Ульяновская область 364

22 Удмуртская Республика 361

23 Алтайский край 360

24 Архангельская область 347

25 Брянская область 344

26 Тверская область 330

27 Пензенская область 317

28 Липецкая область 310

29 Вологодская область 310

30 Хабаровский край 306

31 Калининградская область 303

32 Ленинградская область 301

33 Тюменская область 295

34 Белгородская область 295

35 Севастополь 289

36 Владимирская область 288

37 Республика Коми 281

38 Курская область 279

39 Республика Карелия 275

40 Забайкальский край 262

41 Республика Саха (Якутия) 253

42 Псковская область 252

43 Краснодарский край 252

44 Новосибирская область 250

45 Астраханская область 242

46 Ярославская область 241

47 Орловская область 239

48 Ханты-Мансийский автономный округ 232

49 Приморский край 229

50 Мурманская область 211

51 Кировская область 211

52 Ивановская область 208

53 Кемеровская область 204

54 Новгородская область 197

55 Рязанская область 190

56 Курганская область 177

57 Тульская область 172

58 Тамбовская область 161

59 Республика Хакасия 159

60 Костромская область 159

61 Калужская область 158

62 Республика Бурятия 139

63 Амурская область 137

64 Томская область 134

65 Республика Дагестан 133

66 Ямало-Ненецкий автономный округ 122

67 Республика Чувашия 122

68 Республика Татарстан 121

69 Республика Мордовия 109

70 Кабардино-Балкарская Республика 106

71 Республика Марий Эл 90

72 Республика Северная Осетия-Алания 85

73 Чеченская Республика 77

74 Республика Ингушетия 69

75 Республика Адыгея 68

76 Карачаево-Черкесская Республика 65

77 Республика Тыва 63

78 Республика Калмыкия 61

79 Сахалинская область 52

80 Республика Алтай 48

81 Камчатский край 40

82 Еврейская автономная область 38

83 Магаданская область 23

84 Чукотский автономный округ 18

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 992 687 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Сахалинская область 0,15%

2. Республика Калмыкия 0,19%

3. Магаданская область, Камчатский край 0,2% За последние сутки подтверждено 997 смертей Москва 70 Санкт-Петербург 65 Краснодарский край 39 Свердловская область 37 Республика Башкортостан 35 Ставропольский край 33 Ростовская область 30 Пермский край 29 Челябинская область 28 Воронежская область 27 Нижегородская область 27 Пензенская область 26 Самарская область 25 Тюменская область 24 Алтайский край 23 Волгоградская область 22 Оренбургская область 22 Красноярский край 21 Республика Чувашия 20 Саратовская область 20 Иркутская область 19 Владимирская область 17 Республика Крым 13 Ульяновская область 13 Тульская область 12 Астраханская область 12 Липецкая область 11 Ханты-Мансийский автономный округ 11 Брянская область 10 Вологодская область 10 Республика Дагестан 10 Омская область 10 Московская область 9 Мурманская область 9 Республика Марий Эл 9 Республика Хакасия 9 Рязанская область 8 Тамбовская область 8 Республика Татарстан 8 Новосибирская область 8 Республика Саха (Якутия) 8 Карачаево-Черкесская Республика 7 Курская область 6 Смоленская область 6 Тверская область 6 Ярославская область 6 Псковская область 6 Республика Мордовия 6 Приморский край 6 Хабаровский край 6 Архангельская область 5 Кабардино-Балкарская Республика 5 Курганская область 5 Ивановская область 4 Калужская область 4 Орловская область 4 Калининградская область 4 Севастополь 4 Чеченская Республика 4 Кемеровская область 4 Республика Бурятия 4 Забайкальский край 4 Камчатский край 4 Еврейская автономная область 4 Белгородская область 3 Республика Карелия 3 Новгородская область 3 Республика Адыгея 3 Удмуртская Республика 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Костромская область 2 Республика Коми 2 Ленинградская область 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Амурская область 2 Сахалинская область 2 Республика Калмыкия 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 223 312 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 717 человек Москва 3206 Московская область 1290 Санкт-Петербург 924 Республика Башкортостан 687 Нижегородская область 532 Самарская область 475 Архангельская область 422 Свердловская область 413 Красноярский край 412 Омская область 380 Саратовская область 361 Ульяновская область 357 Оренбургская область 351 Пермский край 335 Удмуртская Республика 300 Волгоградская область 293 Брянская область 290 Тверская область 276 Воронежская область 269 Вологодская область 263 Калининградская область 251 Ленинградская область 251 Хабаровский край 244 Республика Карелия 237 Иркутская область 228 Приморский край 208 Челябинская область 205 Ставропольский край 203 Ростовская область 201 Псковская область 191 Кемеровская область 188 Астраханская область 182 Республика Коми 181 Курская область 179 Калужская область 169 Забайкальский край 166 Республика Крым 162 Тамбовская область 157 Тульская область 157 Амурская область 157 Ярославская область 151 Смоленская область 148 Новгородская область 137 Тюменская область 137 Костромская область 121 Севастополь 119 Республика Бурятия 119 Ивановская область 114 Республика Дагестан 114 Ханты-Мансийский автономный округ 105 Мурманская область 100 Кировская область 95 Орловская область 92 Республика Тыва 91 Чеченская Республика 86 Курганская область 81 Краснодарский край 74 Владимирская область 73 Республика Мордовия 71 Алтайский край 68 Кабардино-Балкарская Республика 67 Рязанская область 65 Республика Калмыкия 63 Республика Татарстан 60 Липецкая область 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 54 Томская область 53 Республика Саха (Якутия) 52 Сахалинская область 45 Республика Северная Осетия - Алания 41 Новосибирская область 39 Республика Марий Эл 36 Белгородская область 34 Республика Адыгея 28 Карачаево-Черкесская Республика 28 Пензенская область 27 Республика Ингушетия 25 Магаданская область 20 Камчатский край 18 Республика Чувашия 16 Чукотский автономный округ 12 Республика Хакасия 10 Республика Алтай 9 Ненецкий автономный округ 5 Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 000 624. Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической