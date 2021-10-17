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17.10.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6740
  • 2 Санкт-Петербург 3323
  • 3 Московская область 2759
  • 4 Самарская область 896
  • 5 Нижегородская область 711
  • 6 Воронежская область 673
  • 7 Республика Башкортостан 661
  • 8 Пермский край 594
  • 9 Свердловская область 590
  • 10 Республика Крым 586
  • 11 Ростовская область 579
  • 12 Красноярский край 478
  • 13 Челябинская область 415
  • 14 Саратовская область 401
  • 15 Иркутская область 399
  • 16 Омская область 397
  • 17 Смоленская область 396
  • 18 Оренбургская область 395
  • 19 Волгоградская область 385
  • 20 Ставропольский край 375
  • 21 Ульяновская область 364
  • 22 Удмуртская Республика 361
  • 23 Алтайский край 360
  • 24 Архангельская область 347
  • 25 Брянская область 344
  • 26 Тверская область 330
  • 27 Пензенская область 317
  • 28 Липецкая область 310
  • 29 Вологодская область 310
  • 30 Хабаровский край 306
  • 31 Калининградская область 303
  • 32 Ленинградская область 301
  • 33 Тюменская область 295
  • 34 Белгородская область 295
  • 35 Севастополь 289
  • 36 Владимирская область 288
  • 37 Республика Коми 281
  • 38 Курская область 279
  • 39 Республика Карелия 275
  • 40 Забайкальский край 262
  • 41 Республика Саха (Якутия) 253
  • 42 Псковская область 252
  • 43 Краснодарский край 252
  • 44 Новосибирская область 250
  • 45 Астраханская область 242
  • 46 Ярославская область 241
  • 47 Орловская область 239
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 232
  • 49 Приморский край 229
  • 50 Мурманская область 211
  • 51 Кировская область 211
  • 52 Ивановская область 208
  • 53 Кемеровская область 204
  • 54 Новгородская область 197
  • 55 Рязанская область 190
  • 56 Курганская область 177
  • 57 Тульская область 172
  • 58 Тамбовская область 161
  • 59 Республика Хакасия 159
  • 60 Костромская область 159
  • 61 Калужская область 158
  • 62 Республика Бурятия 139
  • 63 Амурская область 137
  • 64 Томская область 134
  • 65 Республика Дагестан 133
  • 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 122
  • 67 Республика Чувашия 122
  • 68 Республика Татарстан 121
  • 69 Республика Мордовия 109
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 106
  • 71 Республика Марий Эл 90
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 85
  • 73 Чеченская Республика 77
  • 74 Республика Ингушетия 69
  • 75 Республика Адыгея 68
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 65
  • 77 Республика Тыва 63
  • 78 Республика Калмыкия 61
  • 79 Сахалинская область 52
  • 80 Республика Алтай 48
  • 81 Камчатский край 40
  • 82 Еврейская автономная область 38
  • 83 Магаданская область 23
  • 84 Чукотский автономный округ 18
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 992 687 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Сахалинская область 0,15%
  • 2. Республика Калмыкия 0,19%
  • 3. Магаданская область, Камчатский край 0,2%
За последние сутки подтверждено 997 смертей
  1. Москва 70
  2. Санкт-Петербург 65
  3. Краснодарский край 39
  4. Свердловская область 37
  5. Республика Башкортостан 35
  6. Ставропольский край 33
  7. Ростовская область 30
  8. Пермский край 29
  9. Челябинская область 28
  10. Воронежская область 27
  11. Нижегородская область 27
  12. Пензенская область 26
  13. Самарская область 25
  14. Тюменская область 24
  15. Алтайский край 23
  16. Волгоградская область 22
  17. Оренбургская область 22
  18. Красноярский край 21
  19. Республика Чувашия 20
  20. Саратовская область 20
  21. Иркутская область 19
  22. Владимирская область 17
  23. Республика Крым 13
  24. Ульяновская область 13
  25. Тульская область 12
  26. Астраханская область 12
  27. Липецкая область 11
  28. Ханты-Мансийский автономный округ 11
  29. Брянская область 10
  30. Вологодская область 10
  31. Республика Дагестан 10
  32. Омская область 10
  33. Московская область 9
  34. Мурманская область 9
  35. Республика Марий Эл 9
  36. Республика Хакасия 9
  37. Рязанская область 8
  38. Тамбовская область 8
  39. Республика Татарстан 8
  40. Новосибирская область 8
  41. Республика Саха (Якутия) 8
  42. Карачаево-Черкесская Республика 7
  43. Курская область 6
  44. Смоленская область 6
  45. Тверская область 6
  46. Ярославская область 6
  47. Псковская область 6
  48. Республика Мордовия 6
  49. Приморский край 6
  50. Хабаровский край 6
  51. Архангельская область 5
  52. Кабардино-Балкарская Республика 5
  53. Курганская область 5
  54. Ивановская область 4
  55. Калужская область 4
  56. Орловская область 4
  57. Калининградская область 4
  58. Севастополь 4
  59. Чеченская Республика 4
  60. Кемеровская область 4
  61. Республика Бурятия 4
  62. Забайкальский край 4
  63. Камчатский край 4
  64. Еврейская автономная область 4
  65. Белгородская область 3
  66. Республика Карелия 3
  67. Новгородская область 3
  68. Республика Адыгея 3
  69. Удмуртская Республика 3
  70. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  71. Костромская область 2
  72. Республика Коми 2
  73. Ленинградская область 2
  74. Республика Северная Осетия - Алания 2
  75. Кировская область 2
  76. Республика Алтай 2
  77. Амурская область 2
  78. Сахалинская область 2
  79. Республика Калмыкия 1
  80. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 223 312 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 717 человек
  1. Москва 3206
  2. Московская область 1290
  3. Санкт-Петербург 924
  4. Республика Башкортостан 687
  5. Нижегородская область 532
  6. Самарская область 475
  7. Архангельская область 422
  8. Свердловская область 413
  9. Красноярский край 412
  10. Омская область 380
  11. Саратовская область 361
  12. Ульяновская область 357
  13. Оренбургская область 351
  14. Пермский край 335
  15. Удмуртская Республика 300
  16. Волгоградская область 293
  17. Брянская область 290
  18. Тверская область 276
  19. Воронежская область 269
  20. Вологодская область 263
  21. Калининградская область 251
  22. Ленинградская область 251
  23. Хабаровский край 244
  24. Республика Карелия 237
  25. Иркутская область 228
  26. Приморский край 208
  27. Челябинская область 205
  28. Ставропольский край 203
  29. Ростовская область 201
  30. Псковская область 191
  31. Кемеровская область 188
  32. Астраханская область 182
  33. Республика Коми 181
  34. Курская область 179
  35. Калужская область 169
  36. Забайкальский край 166
  37. Республика Крым 162
  38. Тамбовская область 157
  39. Тульская область 157
  40. Амурская область 157
  41. Ярославская область 151
  42. Смоленская область 148
  43. Новгородская область 137
  44. Тюменская область 137
  45. Костромская область 121
  46. Севастополь 119
  47. Республика Бурятия 119
  48. Ивановская область 114
  49. Республика Дагестан 114
  50. Ханты-Мансийский автономный округ 105
  51. Мурманская область 100
  52. Кировская область 95
  53. Орловская область 92
  54. Республика Тыва 91
  55. Чеченская Республика 86
  56. Курганская область 81
  57. Краснодарский край 74
  58. Владимирская область 73
  59. Республика Мордовия 71
  60. Алтайский край 68
  61. Кабардино-Балкарская Республика 67
  62. Рязанская область 65
  63. Республика Калмыкия 63
  64. Республика Татарстан 60
  65. Липецкая область 58
  66. Ямало-Ненецкий автономный округ 54
  67. Томская область 53
  68. Республика Саха (Якутия) 52
  69. Сахалинская область 45
  70. Республика Северная Осетия - Алания 41
  71. Новосибирская область 39
  72. Республика Марий Эл 36
  73. Белгородская область 34
  74. Республика Адыгея 28
  75. Карачаево-Черкесская Республика 28
  76. Пензенская область 27
  77. Республика Ингушетия 25
  78. Магаданская область 20
  79. Камчатский край 18
  80. Республика Чувашия 16
  81. Чукотский автономный округ 12
  82. Республика Хакасия 10
  83. Республика Алтай 9
  84. Ненецкий автономный округ 5
  85. Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 000 624.

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