За сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6740
- 2 Санкт-Петербург 3323
- 3 Московская область 2759
- 4 Самарская область 896
- 5 Нижегородская область 711
- 6 Воронежская область 673
- 7 Республика Башкортостан 661
- 8 Пермский край 594
- 9 Свердловская область 590
- 10 Республика Крым 586
- 11 Ростовская область 579
- 12 Красноярский край 478
- 13 Челябинская область 415
- 14 Саратовская область 401
- 15 Иркутская область 399
- 16 Омская область 397
- 17 Смоленская область 396
- 18 Оренбургская область 395
- 19 Волгоградская область 385
- 20 Ставропольский край 375
- 21 Ульяновская область 364
- 22 Удмуртская Республика 361
- 23 Алтайский край 360
- 24 Архангельская область 347
- 25 Брянская область 344
- 26 Тверская область 330
- 27 Пензенская область 317
- 28 Липецкая область 310
- 29 Вологодская область 310
- 30 Хабаровский край 306
- 31 Калининградская область 303
- 32 Ленинградская область 301
- 33 Тюменская область 295
- 34 Белгородская область 295
- 35 Севастополь 289
- 36 Владимирская область 288
- 37 Республика Коми 281
- 38 Курская область 279
- 39 Республика Карелия 275
- 40 Забайкальский край 262
- 41 Республика Саха (Якутия) 253
- 42 Псковская область 252
- 43 Краснодарский край 252
- 44 Новосибирская область 250
- 45 Астраханская область 242
- 46 Ярославская область 241
- 47 Орловская область 239
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 232
- 49 Приморский край 229
- 50 Мурманская область 211
- 51 Кировская область 211
- 52 Ивановская область 208
- 53 Кемеровская область 204
- 54 Новгородская область 197
- 55 Рязанская область 190
- 56 Курганская область 177
- 57 Тульская область 172
- 58 Тамбовская область 161
- 59 Республика Хакасия 159
- 60 Костромская область 159
- 61 Калужская область 158
- 62 Республика Бурятия 139
- 63 Амурская область 137
- 64 Томская область 134
- 65 Республика Дагестан 133
- 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 122
- 67 Республика Чувашия 122
- 68 Республика Татарстан 121
- 69 Республика Мордовия 109
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 106
- 71 Республика Марий Эл 90
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 85
- 73 Чеченская Республика 77
- 74 Республика Ингушетия 69
- 75 Республика Адыгея 68
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 65
- 77 Республика Тыва 63
- 78 Республика Калмыкия 61
- 79 Сахалинская область 52
- 80 Республика Алтай 48
- 81 Камчатский край 40
- 82 Еврейская автономная область 38
- 83 Магаданская область 23
- 84 Чукотский автономный округ 18
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 992 687 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Сахалинская область 0,15%
- 2. Республика Калмыкия 0,19%
- 3. Магаданская область, Камчатский край 0,2%
За последние сутки подтверждено 997 смертей
- Москва 70
- Санкт-Петербург 65
- Краснодарский край 39
- Свердловская область 37
- Республика Башкортостан 35
- Ставропольский край 33
- Ростовская область 30
- Пермский край 29
- Челябинская область 28
- Воронежская область 27
- Нижегородская область 27
- Пензенская область 26
- Самарская область 25
- Тюменская область 24
- Алтайский край 23
- Волгоградская область 22
- Оренбургская область 22
- Красноярский край 21
- Республика Чувашия 20
- Саратовская область 20
- Иркутская область 19
- Владимирская область 17
- Республика Крым 13
- Ульяновская область 13
- Тульская область 12
- Астраханская область 12
- Липецкая область 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Брянская область 10
- Вологодская область 10
- Республика Дагестан 10
- Омская область 10
- Московская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Марий Эл 9
- Республика Хакасия 9
- Рязанская область 8
- Тамбовская область 8
- Республика Татарстан 8
- Новосибирская область 8
- Республика Саха (Якутия) 8
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Курская область 6
- Смоленская область 6
- Тверская область 6
- Ярославская область 6
- Псковская область 6
- Республика Мордовия 6
- Приморский край 6
- Хабаровский край 6
- Архангельская область 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Курганская область 5
- Ивановская область 4
- Калужская область 4
- Орловская область 4
- Калининградская область 4
- Севастополь 4
- Чеченская Республика 4
- Кемеровская область 4
- Республика Бурятия 4
- Забайкальский край 4
- Камчатский край 4
- Еврейская автономная область 4
- Белгородская область 3
- Республика Карелия 3
- Новгородская область 3
- Республика Адыгея 3
- Удмуртская Республика 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Костромская область 2
- Республика Коми 2
- Ленинградская область 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Амурская область 2
- Сахалинская область 2
- Республика Калмыкия 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 223 312 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 717 человек
- Москва 3206
- Московская область 1290
- Санкт-Петербург 924
- Республика Башкортостан 687
- Нижегородская область 532
- Самарская область 475
- Архангельская область 422
- Свердловская область 413
- Красноярский край 412
- Омская область 380
- Саратовская область 361
- Ульяновская область 357
- Оренбургская область 351
- Пермский край 335
- Удмуртская Республика 300
- Волгоградская область 293
- Брянская область 290
- Тверская область 276
- Воронежская область 269
- Вологодская область 263
- Калининградская область 251
- Ленинградская область 251
- Хабаровский край 244
- Республика Карелия 237
- Иркутская область 228
- Приморский край 208
- Челябинская область 205
- Ставропольский край 203
- Ростовская область 201
- Псковская область 191
- Кемеровская область 188
- Астраханская область 182
- Республика Коми 181
- Курская область 179
- Калужская область 169
- Забайкальский край 166
- Республика Крым 162
- Тамбовская область 157
- Тульская область 157
- Амурская область 157
- Ярославская область 151
- Смоленская область 148
- Новгородская область 137
- Тюменская область 137
- Костромская область 121
- Севастополь 119
- Республика Бурятия 119
- Ивановская область 114
- Республика Дагестан 114
- Ханты-Мансийский автономный округ 105
- Мурманская область 100
- Кировская область 95
- Орловская область 92
- Республика Тыва 91
- Чеченская Республика 86
- Курганская область 81
- Краснодарский край 74
- Владимирская область 73
- Республика Мордовия 71
- Алтайский край 68
- Кабардино-Балкарская Республика 67
- Рязанская область 65
- Республика Калмыкия 63
- Республика Татарстан 60
- Липецкая область 58
- Ямало-Ненецкий автономный округ 54
- Томская область 53
- Республика Саха (Якутия) 52
- Сахалинская область 45
- Республика Северная Осетия - Алания 41
- Новосибирская область 39
- Республика Марий Эл 36
- Белгородская область 34
- Республика Адыгея 28
- Карачаево-Черкесская Республика 28
- Пензенская область 27
- Республика Ингушетия 25
- Магаданская область 20
- Камчатский край 18
- Республика Чувашия 16
- Чукотский автономный округ 12
- Республика Хакасия 10
- Республика Алтай 9
- Ненецкий автономный округ 5
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 000 624.