Трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

Трое детей погибли при пожаре в частном доме, расположенном в Вознесенском районе Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, информация о пожаре в жилом доме по улице Сенной поселка Вознесенское поступила в 17.35. На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади. В больницу доставлена женщина 1984 года рождения, которую эвакуировали спасатели. Она сообщила, что в доме должны находиться ее дети.

В 18.20 открытое горение удалось ликвидировать. На месте пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних. По информации СУ СК по Нижегородской области, погибшим детям 1,5 года, 4 и 6 лет.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Свою проверку по факту трагедии начала и региональная прокуратура.