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Рубрика: Экономика

Как бесплатно отдохнуть и подлечиться в санаториях

Текст: Алексей Вакуленко (Крым) , Татьяна Кузнецова ( Барнаул)
В российских санаториях можно отдохнуть и по бесплатным путевкам. Ничего не стоят они, как и проезд к месту отдыха, для льготников. Среди них - инвалиды, люди с определенными заболеваниями и ветераны. Подробнее информацию можно получить в региональных фондах обязательного медицинского страхования и фондах социального страхования. О такой льготе, как показал выборочный опрос, знают не все. Корреспонденты "РГ" выяснили, как это делается в Алтайском крае и Крыму.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Все оплачено за вас

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Тысячи алтайцев отдыхают и поправляют здоровье по бесплатным санаторно-курортным путевкам. В этом году только Алтайское отделение Фонда социального страхования предоставит свыше 3,8 тысячи таких путевок льготникам и тем, кто пострадал на производстве.

Бесплатно поехать в санаторий могут и те, кто недавно перенес операцию или тяжелое заболевание. Их восстановление на курорте оплачивает территориальный Фонд обязательного медицинского страхования.

Более трех тысяч путевок от Фонда соцстраха (ФСС) в этом году должны получить инвалиды, участники Великой Отечественной войны и боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и на Семипалатинском полигоне, и других льготники, указанные в законе "О государственной социальной помощи".

Научили держать себя в тонусе

"К середине октября мы выдали 2508 льготных путевок, - рассказала корреспонденту "РГ" управляющий Алтайским отделением ФСС Татьяна Петрова. - У нас в крае большой выбор санаториев самого разного профиля, поэтому большинство льготников проходят санаторно-курортное лечение, не выезжая за пределы своего региона. По тем профилям, которых нет в наших санаториях - а это заболевания органов зрения, слуха и спинного мозга, даем путевки в специализированные санаторные учреждения в Сочи, Серноводске и Кисловодске".

Пенсионерка Аля Малаханова очень довольна своей поездкой в санаторий: за 18 дней ей удалось стабилизировать давление и укрепить сосуды.

Фото: Андрей Каспришин/ РИА Новости
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"Хорошо, что инвалидам и льготникам дают бесплатные путевки, чтобы пройти реабилитацию и поддержать здоровье, - говорит Аля Ивановна. - Для нас это очень важно. В санатории я не только отдохнула и подлечилась, но и научилась заниматься скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, что поможет мне поддерживать себя в тонусе и дома".

Еще 721 бесплатную путевку Алтайское отделение ФСС в этом году предоставит тем, кто пострадал на производстве. 514 работников предприятий уже прошли или сейчас проходят восстановительное лечение после перенесенной травмы или профзаболевания в реабилитационных центрах ФСС в Омской, Томской, Кемеровской, Тюменской областях и Краснодарском крае.

Путевка по полису ОМС

Кроме того, бесплатные путевки жители Алтайского края, недавно перенесшие операцию или тяжелое заболевание, получают по полису ОМС. Барнаульцу Валерию Коваленко оформили такую путевку прямо в больнице.

"Через четыре дня после удаления желчного пузыря лечащий врач мне предложил сразу после больницы пройти реабилитацию в санатории "Барнаульский". Причем бесплатно, - делится опытом Валерий Николаевич. - Я и не знал о такой возможности. Конечно, согласился, ведь в моем возрасте, а мне 69 лет, сложно восстанавливаться после операции. В санатории под присмотром специалистов было легче прийти в себя и набраться сил".

Бесплатно лечатся в алтайских санаториях не только жители края. Сюда приезжают отдыхать по путевкам от ФСС и по полису ОМС со всей Сибири.

Минус Белокуриха

Фото: Сергей Венявский / РИА Новости
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А вот в знаменитую Белокуриху по бесплатной путевке попасть не получится. Как пояснил председатель Алтайского краевого Совета профсоюзов Иван Панов, крупные и хорошо раскрученные санаторные организации Белокурихи в последние годы не участвуют в аукционах, проводимых ФСС и территориальным фондом ОМС.

Потому что стартовая цена контрактов на них заметно ниже рыночных цен на путевки. "Наши небольшие профсоюзные санатории в таких торгах участвуют и активно привлекают отдыхающих по льготным программам из многих регионов страны", - подчеркнул Иван Панов.

Гидромассаж и ванны

За счет средств Фонда социального страхования поправить здоровье льготники могут и в крымских здравницах. Как пояснили "РГ" в региональном отделении ФСС, в республике можно оздоровиться, например, в санаториях Саки, Евпатории, Алуште и Ялте.

В них могут отдыхать как гости с материка, так и сами крымчане, имеющие социальные льготы. Кроме того, жители республики имеют возможность оздоровиться за пределами полуострова в санаториях Железноводска и Минеральных Вод в Ставрополье.

В одном из крымских санаториях "РГ" рассказали, что у отдыхающих очень популярны гидромассаж и лечебные ванны, в том числе газовые, морские и пароуглекислые. В здравнице лечат заболевания эндокринной и костно-мышечной системы, соединительной ткани, болезней системы кровообращения, функциональных расстройств нервной системы и ЛОР-органов.

Другой санаторий еще с советских времен известен специализацией на лечении заболеваний опорно-двигательной и периферической нервной системы, хронических заболеваний мочеполовой системы мужчин и женщин, а также заболеваний кожи.

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