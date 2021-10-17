Названы города с самым значительным ростом цен на жилье

Стали известны города с самыми значительными темпами роста цен на жилье. В тройку лидеров вошли Сочи, Кемерово и Рязань. Соответствующее исследование по 38 городам страны подготовил аналитический центр ЦИАН, сообщает РБК.

Средняя стоимость квадратного метра в Сочи с начала года выросла на 55%: со 154,5 тысячи рублей в январе до 239,6 тысячи в октябре. В Кемерово "квадрат" подорожал на 23,2% - с 54,6 до 67,2 тысячи рублей. В Рязани цена метра увеличилась на 22,6%, - с 50,4 до 61,8 тысячи.

Также более чем на 20% выросла средняя стоимость квадратного метра в Новокузнецке, Пензе, Астрахани, Ярославле и Тюмени.

Замыкает список тройка таких городов как Уфа, Ростов-на-Дону и Москва. В Уфе стоимость "квадрата" с начала год поднялась на 5,5% - с 76,7 до 80,9 тысячи рублей. В Ростове рост оставил 3% - с 65,8 до 67,8 тысячи. Наконец, в Москве средняя цена метра выросла лишь на 2,6% - с 254,7 до 261,4 тысячи рублей.