Сергей Катырин: Европа этой зимой столкнется с дефицитом товаров

Почему Европа столкнется этой зимой с дефицитом товаров, а Россия - нет. Как новый налоговый режим будет стимулировать рост зарплат. И почему российские работодатели должны изменить свое отношение к мигрантам. Об этих и других проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, собкоры "Российской газеты" говорили с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.

Мигранты нарасхват

Собкор в Иркутской области Ирина Штерман: Идет второй год пандемии. Сергей Николаевич, изменились наши бизнесмены за это время?

Сергей Катырин: По-разному. Многие оценили помощь государства. Мне кажется, гораздо меньше стало тех, кто хотел бы уехать со своим бизнесом в другую страну. Пришло понимание, что не очень-то их ждут, а проблем там не меньше, чем у нас. Это мое ощущение. Никаких исследований мы пока не проводили.

И с какой самой катастрофической проблемой они столкнулись?

Сергей Катырин: Одна из самых острых - это рабочие кадры. Их катастрофически не хватает практически на всех производствах, во всех отраслях.

В сельском хозяйстве некому сеять и убирать. Хотя там производительность в последние годы неимоверно выросла за счет современной техники. Мне фермер рассказывал, когда он начинал у него было более 300 работников. А сейчас он производит больше, но достаточно и 60 человек. И тех не хватает.

Застарелая проблема - пандемия ее только обострила. Давно же говорили, что бизнес должен предоставить реестр, каких и сколько работников ему необходимо в ближайшие три-пять лет. И готовить, обучать для них такие кадры.

Сергей Катырин: Работать в этом направлении, конечно надо. Но и обольщаться не следует. Все страны, развитые в том числе, всегда использовали и будут использовать труд мигрантов.

И что? Вот пришла пандемия, и нет мигрантов. Некому работать.

Сергей Катырин: Проблема, действительно, серьезная. В Европе по некоторым видам продукции зимой будет дефицит, потому что не успели ни посеять, ни убрать.

А у нас дефицит будет?

Сергей Катырин: Не будет. Пока мы даже в пандемию наращиваем производство. Но тоже можем упереться в потолок. На летние работы в сельском хозяйстве еще можно студентов подтянуть, школьников. А вот на стройке - сплошняком дефицит. На промышленных предприятиях тоже сложно.

Так, может, своих безработных обучить и подтянуть?

Сергей Катырин: При нашем уровне безработицы нам все равно не хватит своих рук. Надо с мигрантами работать.

Вспомните первую волну мигрантов. К нам в основном приезжали из Украины, Молдавии. Потом они квалификации поднабрались, поняли, что для их навыков уже нужна другая зарплата. И поехали в Европу. Сейчас вы увидите украинцев в Польше, Германия, молдаване в Италии работают.

Потом был период рабочих из других бывших советских республик. Та же история. Сейчас узбеки, таджики, туркмены приезжают. Пройдет время, и они наберут квалификаций и будут искать другие рынки труда.

Если мы хотим быть привлекательными для мигрантов, нужно создавать им условия для жизни, здоровья, платить достойную зарплату. Экономия на кадрах уже давно себя не оправдывает.

Но тогда к нам должны приезжать уже готовые профессионалы.

Сергей Катырин: Будут условия - приедут. Мы сейчас с Башкирской республиканской палатой работаем над этим. Наши коллеги организовали центр в Узбекистане, где они набирают под заказ своих предприятий работников.

Стараются их там обучить, проводят диспансеризацию, проверяют, чтобы они по-русски могли разговаривать. Мы сейчас пытаемся развернуть эту работу и в других регионах. Но всё не так просто. Рынок труда мигрантов очень криминализирован. Не везде, конечно. Но "палок в колеса" хватает.

Шанс поднять зарплату

Собкор в Алтайском крае Татьяна Кузнецова: Сергей Николаевич, вот такая история. Предприниматель открыл свое дело, связанное с компьютерными технологиями для сельского хозяйства. И отменили ЕНВД. Зарегистрировался как самозанятый, но ему этот режим не подошел, поскольку приходится сотрудничать с иностранными компаниями. Перешел на упрощенку, но это очень хлопотно и дорого.

Можно ли ему и тысячам таких же, как он, надеяться, что для малого бизнеса появится еще какой-то налоговый режим с приемлемой платой? Что может сделать для этого ТПП?

Сергей Катырин: Надеяться можно. Как раз сейчас готовится эксперимент, в разработке которого мы тоже участвуем. В некоторых регионах будет введен новый налоговый режим.

Он предусматривает освобождение компаний и индивидуальных предпринимателей от взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование за себя и сотрудников. Но ставки по упрощенной системе налогообложения вырастут. Для компаний с режимом упрощенки "доходы" с 6 до 8 процентов от выручки. А с режимом "доходы минус расходы" - с 15 до 20 процентов от прибыли.

При этом Федеральная налоговая служба будет сама рассчитывать налог на основании данных банков и кассовых аппаратов. Сдавать отчетность, вести налоговый и бухгалтерский учет не придется. Этот эксперимент коснется компаний, где не более пяти работников в штате и с выручкой до 60 миллионов рублей в год. Ограничений по видам деятельности пока в законопроекте не предусмотрено.

Думаете, это как раз то, что надо нашему алтайскому предпринимателю?

Сергей Катырин: Это особенно выгодно тем, у кого большие затраты на заработную плату. А значит, высокие социальные платежи. Что, как правило, бывает в компаниях, связанных с цифровыми технологиями.

Конечно, каждый должен сам все посчитать, что ему выгоднее. Думаю, эксперимент начнется в следующем году. И в зависимости от результата - новый режим могут распространить по всей стране.

Кстати, этот режим будет стимулировать поднимать зарплату работникам, ведь вся освобожденная от налогов часть может идти на неё.

Собкор в Республике Крым Сергей Винник: Предприятия Крыма в кооперации создали несколько моделей электромобилей, которые успешно продают на российском рынке. Для дальнейшего развития хотели бы создать технопарк. Однако этот процесс может занять несколько лет (выделение земли, подведение коммуникаций и прочее). И утратить актуальность. Может ли ТПП помочь ускорить этот процесс?

Сергей Катырин: Рекомендую обратиться к нашим коллегам в ТПП Крыма и обсудить, какие есть возможности поддержать и сопровождать этот проект на уровне региональной администрации, специализированных организаций и ведомств.

И хочу по-дружески предупредить: прежде, чем создавать технопарк, вместе просчитайте экономику проекта. Проанализируйте перспективы рынка не здесь и сейчас, а на несколько лет вперед. Можно успешно продать небольшую партию автомобилей. А если вы их на поток поставите?

Развивать и защищать

Собкор в Нижнем Новгороде Андрей Чугунов: На сайте ТПП РФ указаны 179 Торгово-промышленных палат регионов и муниципалитетов. Сергей Николаевич, зачем столько-то? Не дублируют ли они друг друга?

Сергей Катырин: Не дублируют, они дополняют друг друга. Сейчас у нас 350 точек присутствия, включая филиалы и представительства. И сеть надо развивать дальше - это наша главная задача на ближайшие годы.

Страна большая, а нам надо быть максимально близко к предпринимателям. Стратегически важная для нас задача - в любой точке России оказать предпринимателю базовый набор услуг. Не могут в одной точке присутствия - смогут в другой. Но не предприниматель должен метаться между ними. Для этого мы сейчас создаем систему одного окна. И понятно, все это должно быть в цифровом формате. Многое уже в этом направлении сделано.

В этом году ТПП РФ исполняется тридцать лет. Что было самым трудным тогда - в начале?

Сергей Катырин: Представляете 1991 год? Полный развал в стране. Молились на рынок, который должен был все отрегулировать. Не отрегулировал. Никаких правил игры не было. Ведь в советском законодательстве - ни слова о частной собственности.

Все надо было начинать с нуля. И когда мы образовали палату, сразу подготовили законопроект о Торгово-промышленной палате РФ. Пришли в Госдуму к депутатам. А они нам говорят: "Вы что обалдели! Еще не хватало, чтобы мы закон тут принимали о каких-то торговых палатках!"

Потом взаимопонимание было достигнуто. Начали выстраивать работу. Так вместе с государством методом проб и ошибок создавали нормативную базу. Помогали выстраивать правила игры между предпринимателями, между бизнесом и властью. В этом и заключается наша работа - помогать и развивать бизнес, защищать интересы и права предпринимателей.

А как сейчас складываются отношения?

Сергей Катырин: Они по настоящему рабочие. В пандемию власть очень быстро принимала решения, мы согласовывали наши инициативы буквально за неделю. Я такого раньше ни разу не видел.

Мы вместе с бизнесом оценивали, как та или иная мера срабатывает. И это было основанием скорректировать программы поддержки. Все ветви власти очень сплочённо работали. Считаю, благодаря и этому, а не только финансовой "подушке безопасности", Россия прошла первые волны пандемии с минимальными потерями.