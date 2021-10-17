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Рубрика: Общество

В Тыве с 1 ноября ужесточат антиковидные ограничения

Текст: Ирина Штерман

В Республике Тува с 1 ноября для посещения объектов культуры, спорта, общепита, гостиниц и торговых центров будет необходимо предъявить QR-код. Об этом заявила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Она отметила, что число заболевших в республике за последние несколько дней резко выросло: только с 12 по 16 октября выявлено 236 заболевших, 85 из них - дети. Большинство заболевших не вакцинированы.

- Чтобы сформировать коллективный иммунитет, необходимо охватить вакцинацией не менее 80% взрослого населения республики, - заявила главный санитарный врач Тывы. - Кроме того, важно ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и соблюдения других антиковидных мер.

Она напомнила также, что министерствам экономики и культуры было поручено внедрить системы чтения QR-кодов для допуска на свои объекты еще с 10 июля, однако исполнено оно не было. Так что вопрос, каким образом будут работать новые ограничительные меры, остается открытым.

Справка "РГ"

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва, за 16 октября зарегистрировано 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 783 человека, из них на стационаре - 329, на амбулаторном лечении - 655. Свободный коечный фонд - 26,9 % инфекционных коек.

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