Вильфанд рассказал о температурных аномалиях на севере Сибири

На севере Сибири в ближайшие пять-семь дней температура воздуха превысит норму на 10-12 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Аномально теплая погода ожидается в Красноярском крае, на Ямале и на западе Якутии. Ночью там всего минус 4 градуса, а днем около 0. В отдельные дни и часы возможны заморозки до -10.

Главный метеоролог России Роман Вильфанд объяснил, с чем связано такое положение дел. На погоду в регионе влияет мощный антициклон, благодаря которому теплый воздух из Средней Азии проникает на север Сибири.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае, Приморье, на Сахалине и Камчатке из-за циклона с центром над Охотским морем ожидается ураганный ветер, порывы которого будут достигать 35 метров в секунду. В нескольких регионах прогнозируются сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.