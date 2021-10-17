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17.10.2021 05:25
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о температурных аномалиях на севере Сибири

На севере Сибири в ближайшие пять-семь дней температура воздуха превысит норму на 10-12 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Аномально теплая погода ожидается в Красноярском крае, на Ямале и на западе Якутии. Ночью там всего минус 4 градуса, а днем около 0. В отдельные дни и часы возможны заморозки до -10.

Главный метеоролог России Роман Вильфанд объяснил, с чем связано такое положение дел. На погоду в регионе влияет мощный антициклон, благодаря которому теплый воздух из Средней Азии проникает на север Сибири.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае, Приморье, на Сахалине и Камчатке из-за циклона с центром над Охотским морем ожидается ураганный ветер, порывы которого будут достигать 35 метров в секунду. В нескольких регионах прогнозируются сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

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