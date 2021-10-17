Игорь Угольников представил новый фильм с Безруковым в главной роли

В Петербурге состоялся премьерный показ фильма Игоря Угольникова "Учености плоды". В киноцентре "Великан-Парк" собрались создатели картины, исполнители главных и второстепенных ролей.

1944 год. Из Германии в оккупированное немцами село Михайловское в музей Пушкина приезжает профессор литературы, специалист по творчеству Пушкина Мария Шиллер. Она ведет просветительскую работу среди солдат вермахта и местных жителей, рассказывая им о великом русском поэте. Ее действия вызывают неодобрение немецкого командования. Вскоре из Берлина приходит приказ - вывезти из Михайловского все исторические ценности. Этого никак не могут допустить ни партизаны, ни местный умелец Сергей Трофимов, который решает любой ценой спасти достояние своей страны. Пушкинское наследие должно остаться в России.

В ролях: Сергей Безруков (сельский "левша", самоучка Сергей), Настасья Кербенген (фрау Мария Шиллер), Игорь Угольников (директор музея Антипов), Анастасия Мельникова (Людмила, жена Антипова), Федор Бондарчук (командир партизанского отряда Беспалов), Микаэль Эпп (майор Занглер), Анастасия Буткова (Анисья, жительница села), Андрей Горбачев (полицай Юпатов), Андрей Некрасов (Воронин, житель села, брат Анисьи) и другие.

Игорь Угольников был продюсером фильмов о Великой Отечественной войне "Брестская крепость" (режиссер Александр Котт), "Подольские курсанты" (режиссер Вадим Шмелев). Здесь он режиссер, соавтор сценария, сопродюсер и исполнитель одной из главных ролей.

- Вот мы и дожили до этого счастливого мига - премьеры, - сказал Угольников. - Фильм снят в содружестве с "Ленфильмом", студиями "ВоенФильм", "Корнер Ворк", и повествует о событиях в Пушкиногорье, в Михайловском в 1943-1944 годах. Вы видите сейчас маленькую часть съемочной группы - она была питерско-московской. Не все смогли приехать в Петербург.

Думаю, подобные фильмы должны возвращать доверие нашего зрителя к отечественному кино. Мечтаю, чтобы вам захотелось посмотреть эту картину не один раз, там много такого, что можно не заметить в первый раз. Мы очень старались, чтобы драматургия Александра Сергеевича Пушкина, которой пронизана наша история, заставила вас почитать Пушкина, подумать о том, кто мы такие, в чем заключается наш русский код, почему нас нельзя победить даже тогда, когда мы не знаем, что делать. В этой картине все персонажи стоят перед выбором - как поступить. Эта картина - дань уважения людям, которые отстояли свой культурный код.

Как это было

Фильм основан на реальных событиях, действительно происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. Съемки проходили в Псковской области, в тех самых пушкинских местах, где жил и творил Александр Сергеевич Пушкин, где все напоминает о великом русском поэте, пропитано его поэзией: в селе Михайловское, поселке Пушкинские Горы, на территории музея-заповедника Пушкина, Святогорском монастыре, у могилы поэта.

Антипов (прототип персонажа Угольникова - Кузьма Афанасьев) борется за "своего Пушкина", за музей, за любимые пушкинские места, идет на любые соглашения с немцами, стремясь защитить пушкинское наследие от уничтожения.

У фильма были исторические консультанты: сотрудники музея Пушкина, архивисты, в том числе историк и филолог Дарья Тимошенко, которая предоставила в распоряжение съемочной группы ранее не публиковавшиеся архивные материалы и фотографии, ставшие основой при написании сценария и проработке некоторых персонажей.

"Мы стараемся каждую картину снимать максимально достоверно. "Память земли" помогает актерам играть особенно проникновенно и правдиво, кажется, что именно они и есть участники тех событий. Так, фильм "Брестская крепость" снимался в Беларуси в самой Брестской крепости, фильм "Подольские курсанты" именно там, где удерживали свой рубеж курсанты Подольских училищ в октябре 1941 года. Не стал исключением и фильм "Учености плоды". Максимальная достоверность и эмоциональность - ключевые факторы, которые определяют наш подход к созданию картины", - подчеркнул Игорь Угольников.

Настасья Кербенген: "Я русская актриса с немецкими корнями"

Молодая актриса Настасья Кербенген сыграла главную роль - фрау Марию Шиллер. Правнучка великого немецкого поэта Шиллера, профессор, специалист по творчеству великого русского поэта Пушкина, приезжает в Михайловское…"Мое главное открытие на этой картине - исполнительница роли фрау Шиллер", - считает Игорь Угольников. И это точно.

Настасья - это вас так назвали в честь героини Достоевского Настасьи Филлипповны?

Нет. Родителям понравилась актриса Настасья Кински.

В интернете пишут про вас: "петербургская актриса".

Да? Неожиданно. Я живу и работаю в Москве. Я русская актриса с немецкими корнями.

В каком театре работаете?

Нет, в театре не служу. Иногда занята в каких-то проектах. Училась в ГИТИСе на курсе при Театре на Юго-Западе. Наш мастер Валерий Романович Белякович скончался.

Хотели бы сыграть Настасью Филлипповну?

Конечно! Очень люблю Достоевского. В институте мы работали над "Идиотом". Кто знает, что будет в жизни…

Ваша героиня говорит на родном немецком и с акцентом - на русском. Вас не переозвучили в картине?

Нет, озвучивала роль я. Немецким я владею, жила в Берлине, и моя мама - немка.

Говорят, что фрау Шиллер - ваша первая главная, большая роль. Проходили кастинг?

Безусловно, и очень длительный, на эту роль претендовало много актрис из России и Германии. Спустя пять месяцев режиссер Игорь Станиславович Угольников утвердил меня.

Мария Шиллер - не вымышленный персонаж, а женщина, которая действительно существовала. Она профессор, славист, потомок Фридриха Шиллера, служила в министерстве оккупированных восточных территорий под руководством Розенберга, обожала Пушкина. В 1943 году была направлена в Михайловское с целью восстановления музея, проводила в нем экскурсии на русском и немецком языках для местных жителей и солдат вермахта. Была осуждена в ходе Нюрнбергского процесса. Сложный, интересный персонаж, неоднозначный. Я очень подробно изучала исторические документы, воспоминания современников, ездила в Германию, чтобы наполниться атмосферой ее родных мест. В город Веймар, где она родилась и выросла, город Гете и Шиллера. В этом городе на одной из площадей стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину.

О Сергее Безрукове хочется спросить. У ваших героев неожиданно вспыхнула любовь. Ваши впечатления о знаменитом партнере.

Сергей Безруков не только гениальный артист, но и потрясающий человек, умный, тонкий, очень настоящий. В партнерстве с ним возможно быть только искренним, жить именно здесь и сейчас. Счастье работать с артистом такой величины. Айсберг, глыба. Мы много обсуждали отношения наших героев, их выбор, долг, их запретную страсть. Надеюсь, зрители смогут ощутить энергию, то напряжение, что пронизывало наших героев.

Фото: предоставлено организаторами премьеры в Петербурге

Анастасия Мельникова: "Сколько в этой женщине было любви!"

У Анастасии Мельниковой роль сотрудника музея, жены Антипова - Людмилы. Она предана мужу, делу, которым оба занимаются всю жизнь, ненавидит фашистов, но чтобы сохранить музей, вынуждена подчиняться фрау Шиллер ("Дожила: из научного сотрудника музея - в служанки немки!").

Угольников говорит: "Такую Мельникову вы еще не видели!" Действительно?

(Рассмеялась). Просто он мало где видел Мельникову. Я много мучила его. Игорь принес мне книжки, которые я раньше не читала, к своему стыду. Я знала про Пушкинские Горы времен Пушкина и его друзей и далее - начиная с Гейченко (писатель-пушкинист, организовал воссоздание мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское". - "РГ"). А про время Афанасьева не читала. При том что родители очень внимательно следили за нашим с братом образованием, возили нас в Пушкинские Горы.

И моя дочь уже несколько раз побывала там. Каждый раз, приходя на съемочную площадку, прочитав накануне воспоминания Афанасьева, я что-то новое рассказывала Угольникову из биографии этой женщины. Когда художник создает большое полотно, многие детали возникают позже. В первый момент я прочла о своей героине: "Толстая, старая женщина, жена директора музея". У меня был шок. А потом я много прочла об этой женщине, поняла, сколько в ней было любви, что она поехала за своим мужем, всю жизнь посвятила ему и их общему делу - музею Пушкина.

Я вспомнила, как снималась в "Идиоте" с Чуриковой, и Инна Михайловна научила меня важным вещам. Однажды она выглядела очень усталой, сказала мне, что не спала всю ночь. Почему? Меня потрясло ее признание: народная артистка не спит ночь ради молчаливого эпизода - чтобы определить для себя, почему ее героиня бросила одного мужчину и вышла замуж за другого - Епанчина… Я стала мучить Угольникова вопросами, почему Людмила поступила так или так. И очень благодарна Игорю за то, что он соглашался на многие вещи и включал в картину. Благодаря этому фильму я узнала не известный для меня такой большой пласт истории. Конечно, доля вымысла здесь есть - это не документальное кино.

Кстати

Фильм "Учености плоды" снят при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Выйдет в прокат 21 октября. Будет и 4-серийная телевизионная версия.