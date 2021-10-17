Петербургские студенты собрали действующую модель экзоскелета

Шесть студентов Санкт-Петербургского научно-исследовательского университета ИТМО создали действующую модель экзоскелета. Он в состоянии поднять груз весом до 80 килограммов. Об этом сообщили в группе в соцсети университета.

Главная техническая особенность экзоскелета - его эргономичность. Он не сковывает движения, в нем можно спускаться по ступеньках, приседать и бегать.

Звенья экзоскелета студенты университета изготовили на 3D-принтере и обтянули стекловолокном. Управлять экзоскелетом можно с помощью специальных датчиков, которые расположены на самом костюме.