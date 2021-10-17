Из-за тумана три пассажирских самолета не смогли сесть в Краснодаре

Сильный туман в столице Краснодарского края повлиял на работу местного аэропорта. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, сразу три борта из разных городов России пришлось перенаправить в другие аэропорты.

- Экипажи трех рейсов утром 17 октября приняли решение уйти на запасные аэродромы. Это самолеты из Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и Оша, - отметили в пресс-службе.

Рейс из Екатеринбурга приземлился в Сочи, остальные два в Ростове-на-Дону. Из-за этого был задержан рейс в Москву, который выполнял один из этих самолетов.

Туман опустился на Краснодар ночью, видимость в районе аэропорта некоторое время составляла всего 100 метров.