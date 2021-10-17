В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива

Заявление украинских властей о намерении "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге является профанацией. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

- Украина на фоне того, что американцы вовсю бряцают оружием у наших границ, в том числе в Черном море, продолжает нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива, - сказал Молохов.

Он подчеркнул, что пролив - зона внутренних территориальных вод России, поэтому любые несанкционированные попытки прохода иностранных судов и кораблей являются не только противозаконными, но и такие действия можно расценивать, как провокацию.

Слушания по инциденту в Черном море 2018 года прошли с 11 по 16 октября в Нидерландах. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе, устроенному украинской стороной в ноябре 2018 года.

Напомним, два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили российскую границу и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли с экипажем были задержаны. Украинских военнослужащих 7 сентября 2019 года передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. 18 ноября 2019 Киеву вернули катера и буксир.