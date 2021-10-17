В Ростове в честь Дня отцов заложили аллею деревьев

В честь Дня отцов в Ростове-на-Дону заложили аллею деревьев - 20 голубых елей высажены в парке культуры и отдыха имени Анатолия Собино. Им компанию составили 30 новых саженцев липы.

Администрация парка приготовила для гостей праздника большую шоу-программу. На одной из аллей действовала фотовыставка "Хочу быть похожим на папу", а в спортивной зоне парка прошли показательные выступления отцов и детей "Самый ловкий и сильный мой папа". Состоялся также концентр с участием детских творческих коллективов.

Многие жители донской столицы, чтобы заняться озеленением города пришли в парк семьями. Так, главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко сажать деревья помогали три дочери. Все вместе они также посадили сосну в пешеходной зоне на улице Большая Садовая. В мероприятии также приняли участие заместители главы администрации и их дети.

"Своим личным примером каждый отец учит своих детей исполнять данные обещания, протягивать руку помощи всем, кто в этом нуждается, трудиться на благо своих родных. Я как отец троих детей могу сказать, что быть в глазах своих дочерей образцом - сложная, но очень интересная задача", - признался Алексей Логвиненко.

Он поздравил виновников торжества с праздником и призвал мужчин окружить своих родных теплом, вниманием и заботой.

"Отцовство, как и материнство, - своеобразный экзамен на нравственную зрелость. Уверенность семьи в завтрашнем дне и будущем невозможно без заботливого главы семейства", - отметил глава администрации города и пожелал главам семейств крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания.

Кстати

Впервые праздник древонасаждения в Ростове-на-Дону состоялся в апреле 1910 года. Тогда горожане высадили 10 тысяч саженцев деревьев и кустарников. В честь праздника была выпущена коллекция открыток, которая стала коллекционной ценностью.