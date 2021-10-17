В Ростове в честь Дня отцов заложили аллею деревьев

Новости

Синоптики предупредили москвичей о резком перепаде температур 17:04
В Новосибирске военнослужащий предотвратил вооруженное ограбление 16:52
В Польше произошло землетрясение магнитудой 4,6 16:44
Бывший врио министра спорта Пензенской области арестован на два месяца 16:38
Не менее трех человек погибли в результате крушения вертолета в ФРГ 16:17
Новак связал запуск "Северного потока-2" со стабилизацией рынка Европы 16:14
Медики оценили состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа 16:13
В Варшаве идет акция в поддержку мигрантов на польско-белорусской границе 16:12
Медики назвали четыре продукта для защиты от простуды 16:12
Опрос: Россияне чаще европейцев покупают лекарства онлайн 16:09
Минюст США подтвердил экстрадицию венесуэльского дипломата Сааба 15:50
Картины с обнаженными телами из музеев Вены можно увидеть в сети OnlyFans 15:48
Песков назвал пророческими заявления Путина 15:45
В Великобритании из-за энергокризиса останавливают поезда 15:28
Посол РФ в Лондоне сообщил о готовности запуска "Северного потока-2" 15:25
Названы города с самым значительным ростом цен на жилье 15:23
На учении "Защитники дружбы" военные РФ и Египта десантируют людей и технику 15:11
Умер бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов 15:05
Патриарх Кирилл прилетел в Орел и освятил храм при Академии ФСО 14:59
Во Франции снимают новых "Трех мушкетеров" 14:55
В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже 14:41
Песков рассказал о сложностях в общении Путина и Зеленского 14:40
Песков рассказал, будет ли президент ревакцинироваться от коронавируса 14:17
Посольство РФ подтвердило гибель четырех россиян в Албании 14:12
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
17.10.2021 16:32
Рубрика: Общество

В Ростове в честь Дня отцов заложили аллею деревьев

Текст: Валерий Николаев
В честь Дня отцов в Ростове-на-Дону заложили аллею деревьев - 20 голубых елей высажены в парке культуры и отдыха имени Анатолия Собино. Им компанию составили 30 новых саженцев липы.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Администрация парка приготовила для гостей праздника большую шоу-программу. На одной из аллей действовала фотовыставка "Хочу быть похожим на папу", а в спортивной зоне парка прошли показательные выступления отцов и детей "Самый ловкий и сильный мой папа". Состоялся также концентр с участием детских творческих коллективов.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Пять тысяч ростовчан приняли участие в осеннем Дне древонасаждений

Многие жители донской столицы, чтобы заняться озеленением города пришли в парк семьями. Так, главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко сажать деревья помогали три дочери. Все вместе они также посадили сосну в пешеходной зоне на улице Большая Садовая. В мероприятии также приняли участие заместители главы администрации и их дети.

"Своим личным примером каждый отец учит своих детей исполнять данные обещания, протягивать руку помощи всем, кто в этом нуждается, трудиться на благо своих родных. Я как отец троих детей могу сказать, что быть в глазах своих дочерей образцом - сложная, но очень интересная задача", - признался Алексей Логвиненко.

Он поздравил виновников торжества с праздником и призвал мужчин окружить своих родных теплом, вниманием и заботой.

"Отцовство, как и материнство, - своеобразный экзамен на нравственную зрелость. Уверенность семьи в завтрашнем дне и будущем невозможно без заботливого главы семейства", - отметил глава администрации города и пожелал главам семейств крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания.

Кстати

Впервые праздник древонасаждения в Ростове-на-Дону состоялся в апреле 1910 года. Тогда горожане высадили 10 тысяч саженцев деревьев и кустарников. В честь праздника была выпущена коллекция открыток, которая стала коллекционной ценностью.

В регионах Общество Экология Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону: энергия, инвестиции, интеллект

Главное сегодня

Песков рассказал о сложностях в общении Путина и Зеленского
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира за нарушения прав
Новак связал запуск "Северного потока-2" со стабилизацией рынка Европы
За сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах
Для автобусов без ремней безопасности введут ограничение скорости
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает