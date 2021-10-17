Десятки жителей Урала стали жертвами "напитков" с содержанием метанола

В стране вновь фиксируются массовые случаи отравления метанолом. Увы, но скорбные примеры прошлого останавливают не всех любителей поживиться дешевой "паленкой": люди по-прежнему идут за разливной спиртосодержащей жидкостью и с удовольствием ее употребляют, не подозревая, что спирт в ней - смертельно опасный метиловый.

На минувшей неделе погибли, отравившись алкоголем с примесью метанола, восемнадцать жителей Свердловской области. По горячим следам были задержаны два человека, которых подозревают в торговле суррогатом.

О том, что шестнадцать екатеринбуржцев и два жителя других населенных пунктов Свердловской области скончались именно из-за отравления метанолом, судмедэксперты сообщили в правоохранительные органы вечером в пятницу. Подозреваемых в незаконном бизнесе сотрудники полиции установили уже в субботу.

- Задержанными оказались два предпринимателя 1978 и 1967 годов рождения. Сыщики доставили их для официального допроса в региональный Следственный комитет, где в ближайшее время и будет установлено, кто и какую конкретно роль играл в этой криминальной истории, - рассказали корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Следственный комитет считает, что опасной жидкостью торговали с 7 по 14 октября на одном из рынков в Чкаловском районе Екатеринбурга. Канистры с ее остатками были изъяты полицией.

Уголовное дело возбуждено по статье 238, часть 3 - сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас следователи проверяют возможные места производства опасной жидкости, выясняют круг связей подозреваемых и точное количество пострадавших. Не исключено, что их окажется больше.

Опасной жидкостью торговали с 7 по 14 октября на одном из рынков Екатеринбурга. Канистры с ее остатками были изъяты полицией

Между тем, как уже писала "РГ", волна случаев отравления суррогатным алкоголем неделю назад прокатилась и по восточному Оренбуржью. Общее число пострадавших достигло 64, из них 35 человек скончались.

Первый сигнал тревоги поступил 6 октября, когда в Ясненском и Домбаровском районах области с отравлениями были госпитализированы несколько местных жителей. А на следующий день уже стало известно о девяти погибших. Скорбный список быстро рос. В крови умерших медики обнаружили все тот же метанол. Причем его концентрация превышала смертельную дозу в три - пять раз.

В селах и райцентрах области были организованы подворные обходы местных жителей с призывами соблюдать осторожность и не покупать подозрительный алкоголь, полиция и прокуратура же проверяли торговые точки. А на улицах Орска предупреждения об опасности звучали из громкоговорителей, установленных в автомобилях полиции.

Вскоре правоохранителям удалось выйти на след черных бутлегеров. В Орске были задержаны четверо подозреваемых в изготовлении и сбыте контрафакта. Позднее был найден еще один склад нелегального алкоголя, а число задержанных выросло до 15. На сегодня все они арестованы. "Паленку" делали из технического спирта, закупленного в Уфе. Смертоносное пойло разливали как в пластиковую, так и в стеклянную тару. Продавали его в среднем по 150 рублей за бутылку. "Для выпуска суррогата применялся ингибитор технический. Этот вид спиртосодержащей продукции используется, в частности, для изготовления антикоррозийных составов", - уточнили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области. На сегодня по указанию Александра Бастрыкина уголовное дело о серии отравлений алкоголем в Оренбуржье передано в возглавляемый им Следственный комитет России.

Для того чтобы максимально исключить случаи потребления "паленки", в регионе запустили новый социальный проект. Жители востока области могут обменять сомнительную алкогольную продукцию на продуктовые наборы в местном сетевом магазине. Цена такого набора в несколько раз превышает стоимость алкоголя. При обмене следует сообщить точку, где был приобретен суррогат.