Десятки жителей Урала стали жертвами "напитков" с содержанием метанола

Новости

Шлеменко победил Гусейнова единогласным решением судей 22:22
Приставы принудительно взыщут с Facebook штрафы на 26 млн рублей 22:07
Посол Франции в Беларуси покинул страну по требованию Минска 21:57
Зеленский подтвердил наличие офшоров 21:49
Российская команда впервые выиграла ЧМ по Dota 2 21:26
Захарова: США угрожают не хакеры из РФ, а недоверие людей к политикам 20:54
Полиция Албании проверяет версию об отравлении российских туристов хлором 20:45
СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы в университете в США 20:24
Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии после возвращения на Землю 20:01
Госпитализированного ранее Билла Клинтона выписали из больницы 18:46
Скандинавам разрешили летать без масок 18:37
Швейцария готовит население и компании к энергетическому коллапсу 18:26
Президент "Урала" назвал беспределом судейство в игре с ЦСКА 18:18
СМИ: СММ ОБСЕ приостановила мониторинг в Донбассе 17:47
Американской журналистке указали на невнимательность при беседе с Путиным 17:43
Врачи предупредили о "суперпростуде", похожей на COVID-19 17:33
Синоптики предупредили москвичей о резком перепаде температур 17:04
В Новосибирске военнослужащий предотвратил вооруженное ограбление 16:52
В Польше произошло землетрясение магнитудой 4,6 16:44
Бывший врио министра спорта Пензенской области арестован на два месяца 16:38
Не менее трех человек погибли в результате крушения вертолета в ФРГ 16:17
Новак связал запуск "Северного потока-2" со стабилизацией рынка Европы 16:14
В Варшаве идет акция в поддержку мигрантов на польско-белорусской границе 16:12
Медики назвали четыре продукта для защиты от простуды 16:12
Опрос: Россияне чаще европейцев покупают лекарства онлайн 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
17.10.2021 22:41
Рубрика: Происшествия

Десятки жителей Урала стали жертвами "напитков" с содержанием метанола

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург) , Ольга Медведева (Екатеринбург)
Российская газета - Столичный выпуск № 237(8588)
В стране вновь фиксируются массовые случаи отравления метанолом. Увы, но скорбные примеры прошлого останавливают не всех любителей поживиться дешевой "паленкой": люди по-прежнему идут за разливной спиртосодержащей жидкостью и с удовольствием ее употребляют, не подозревая, что спирт в ней - смертельно опасный метиловый.

На минувшей неделе погибли, отравившись алкоголем с примесью метанола, восемнадцать жителей Свердловской области. По горячим следам были задержаны два человека, которых подозревают в торговле суррогатом.

Фото: МВД России по Оренбургской области
Что привело к трагедии с контрафактным алкоголем в Оренбуржье

О том, что шестнадцать екатеринбуржцев и два жителя других населенных пунктов Свердловской области скончались именно из-за отравления метанолом, судмедэксперты сообщили в правоохранительные органы вечером в пятницу. Подозреваемых в незаконном бизнесе сотрудники полиции установили уже в субботу.

- Задержанными оказались два предпринимателя 1978 и 1967 годов рождения. Сыщики доставили их для официального допроса в региональный Следственный комитет, где в ближайшее время и будет установлено, кто и какую конкретно роль играл в этой криминальной истории, - рассказали корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Следственный комитет считает, что опасной жидкостью торговали с 7 по 14 октября на одном из рынков в Чкаловском районе Екатеринбурга. Канистры с ее остатками были изъяты полицией.

Уголовное дело возбуждено по статье 238, часть 3 - сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас следователи проверяют возможные места производства опасной жидкости, выясняют круг связей подозреваемых и точное количество пострадавших. Не исключено, что их окажется больше.

Опасной жидкостью торговали с 7 по 14 октября на одном из рынков Екатеринбурга. Канистры с ее остатками были изъяты полицией

Между тем, как уже писала "РГ", волна случаев отравления суррогатным алкоголем неделю назад прокатилась и по восточному Оренбуржью. Общее число пострадавших достигло 64, из них 35 человек скончались.

Первый сигнал тревоги поступил 6 октября, когда в Ясненском и Домбаровском районах области с отравлениями были госпитализированы несколько местных жителей. А на следующий день уже стало известно о девяти погибших. Скорбный список быстро рос. В крови умерших медики обнаружили все тот же метанол. Причем его концентрация превышала смертельную дозу в три - пять раз.

В селах и райцентрах области были организованы подворные обходы местных жителей с призывами соблюдать осторожность и не покупать подозрительный алкоголь, полиция и прокуратура же проверяли торговые точки. А на улицах Орска предупреждения об опасности звучали из громкоговорителей, установленных в автомобилях полиции.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Бизнес-омбудсмен Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам

Вскоре правоохранителям удалось выйти на след черных бутлегеров. В Орске были задержаны четверо подозреваемых в изготовлении и сбыте контрафакта. Позднее был найден еще один склад нелегального алкоголя, а число задержанных выросло до 15. На сегодня все они арестованы. "Паленку" делали из технического спирта, закупленного в Уфе. Смертоносное пойло разливали как в пластиковую, так и в стеклянную тару. Продавали его в среднем по 150 рублей за бутылку. "Для выпуска суррогата применялся ингибитор технический. Этот вид спиртосодержащей продукции используется, в частности, для изготовления антикоррозийных составов", - уточнили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области. На сегодня по указанию Александра Бастрыкина уголовное дело о серии отравлений алкоголем в Оренбуржье передано в возглавляемый им Следственный комитет России.

Для того чтобы максимально исключить случаи потребления "паленки", в регионе запустили новый социальный проект. Жители востока области могут обменять сомнительную алкогольную продукцию на продуктовые наборы в местном сетевом магазине. Цена такого набора в несколько раз превышает стоимость алкоголя. При обмене следует сообщить точку, где был приобретен суррогат.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя

Главное сегодня

Приставы принудительно взыщут с Facebook штрафы на 26 млн рублей
Песков рассказал о сложностях в общении Путина и Зеленского
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира за нарушения прав
Новак связал запуск "Северного потока-2" со стабилизацией рынка Европы
За сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест