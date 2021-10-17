В Екатеринбурге школьники повторили сцены из "Игры в кальмара"

Жители многоэтажек вокруг школы № 131 в Екатеринбурге смогли вживую увидеть некоторые сцены из самого популярного на сегодняшний день южнокорейского сериала - на учебном стадионе группа из 30 человек воспроизвела некоторые моменты из "Игры в кальмара".

Как передает "КП-Екатеринбург", это могло быть сделано по заказу блогера HiMan (Андрей Ширгин), который периодически устраивает неординарные, а порой опасные акции. Участники были в костюмах двух видов, под стать актерам сериала, но другого цвета, и играли в "Тише едешь - дальше будешь" и "Сахарные соты".

По киносценарию каждая такая игра в случае выбывания проигравшего заканчивается для него не очень хорошо, а вернее очень плохо. В съемках в столице Среднего Урала никто не пострадал. Однако охранники школы попросили шумную ватагу удалиться с территории учебного заведения.