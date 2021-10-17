В Тюменской области из-за птичьего гриппа уничтожают куриц

Этой осень в Тюменскую область вновь пришел высокопатогенный птичий грипп. Специалисты регионального управления ветеринарии отмечают, что источником заражения домашней птицы стала дикая водоплавающая. Карантинные меры уже установлены во многих населенных пунктах Бердюжского, Заводоуковского, Исетского, Казанского, Упоровского и Ялуторовского районах на юге области. Заболевание опасно и для человека: оно может вызывать лихорадку и поражение легких.

13 октября карантин объявили на территории птицефабрики "Боровская" недалеко от Тюмени - в цехе № 3 был выявлен очаг заражения куриц. Вчера вечером, по сообщению оперштаба, в границах поселков Боровский и Андреевский, ввели режим ЧС - с 17 октября комиссия из представителей ветеринарной службы, полиции, администрации Тюменского района, составляя комиссионные акты об изъятии, забирает для ликвидации даже домашнюю птицу. После хозяева получат компенсацию. В прошлом году за килограмм живого веса курицы физлицам выплачивали по 162,2 рубля.

В пресс-службе администрации Тюменского района уточнили, что радиус угрожаемой зоны составляет 6 километров от границ эпизоотического очага. Зоной наблюдения стали территории, расположенные в 14 километрах от границ птицефабрики. В них попали рабочий поселок Винзили, поселок Московский, села Яр, Ембаево, Мальково, Богандинское, Чикча, Княжево, Червишево, Онохино, (включая территорию ЗАО "Птицефабрика "Пышминская"), и Каскара (включая территорию АО "ПРОДО Тюменский бройлер"), деревни Патрушева, Падерина, Дударева, Ожогина, Тураева, Вилижаны, Паренкина, Субботина, Ошкукова, Есаулова, Пышминка, Кыштырла, Головина, Якуши, Дербыши и Железный Перебор.

Напомним, что для купирования очага птичьего гриппа нужно установить карантин, запретить вывоз птицы из зоны заражения, выставить ветеринарно-полицейские санитарные посты, продезинфицировать помещения, где содержалась птица, а саму ее уничтожить.

- Уничтожение осуществляется только путем сжигания в целях инактивирования вируса данного заболевания, - объясняет заместитель начальника Управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев.

Глава компании "Тюменский бройлер", куда входит птицефабрика, Оксана Величко высказалась, что порядок и алгоритм действий понятны, а для локализации и ликвидации очага привлечены все ресурсы.

Руководитель регионального департамента АПК Владимир Чейметов успокаивает жителей насчет дефицита продукции и накрутки цен на востребованные позиции: "На фабриках области ежегодно производится 1,5 миллиарда яиц. 70 процентов продукции экспортируется в другие регионы страны. Всем всего хватит".