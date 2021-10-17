В Тюменской области из-за птичьего гриппа уничтожают куриц

13 октября карантин объявили на территории птицефабрики "Боровская" недалеко от Тюмени - в цехе № 3 был выявлен очаг заражения куриц. Вчера вечером, по сообщению оперштаба, в границах поселков Боровский и Андреевский, ввели режим ЧС - с 17 октября комиссия из представителей ветеринарной службы, полиции, администрации Тюменского района, составляя комиссионные акты об изъятии, забирает для ликвидации даже домашнюю птицу. После хозяева получат компенсацию. В прошлом году за килограмм живого веса курицы физлицам выплачивали по 162,2 рубля.
В пресс-службе администрации Тюменского района уточнили, что радиус угрожаемой зоны составляет 6 километров от границ эпизоотического очага. Зоной наблюдения стали территории, расположенные в 14 километрах от границ птицефабрики. В них попали рабочий поселок Винзили, поселок Московский, села Яр, Ембаево, Мальково, Богандинское, Чикча, Княжево, Червишево, Онохино, (включая территорию ЗАО "Птицефабрика "Пышминская"), и Каскара (включая территорию АО "ПРОДО Тюменский бройлер"), деревни Патрушева, Падерина, Дударева, Ожогина, Тураева, Вилижаны, Паренкина, Субботина, Ошкукова, Есаулова, Пышминка, Кыштырла, Головина, Якуши, Дербыши и Железный Перебор.
Напомним, что для купирования очага птичьего гриппа нужно установить карантин, запретить вывоз птицы из зоны заражения, выставить ветеринарно-полицейские санитарные посты, продезинфицировать помещения, где содержалась птица, а саму ее уничтожить.
- Уничтожение осуществляется только путем сжигания в целях инактивирования вируса данного заболевания, - объясняет заместитель начальника Управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев.
Глава компании "Тюменский бройлер", куда входит птицефабрика, Оксана Величко высказалась, что порядок и алгоритм действий понятны, а для локализации и ликвидации очага привлечены все ресурсы.
Руководитель регионального департамента АПК Владимир Чейметов успокаивает жителей насчет дефицита продукции и накрутки цен на востребованные позиции: "На фабриках области ежегодно производится 1,5 миллиарда яиц. 70 процентов продукции экспортируется в другие регионы страны. Всем всего хватит".