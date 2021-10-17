Россия и Финляндия договорились о возобновлении туристического маршрута

Новости

Шлеменко победил Гусейнова единогласным решением судей 22:22
Приставы принудительно взыщут с Facebook штрафы на 26 млн рублей 22:07
Посол Франции в Беларуси покинул страну по требованию Минска 21:57
Зеленский подтвердил наличие офшоров 21:49
Российская команда впервые выиграла ЧМ по Dota 2 21:26
Захарова: США угрожают не хакеры из РФ, а недоверие людей к политикам 20:54
Полиция Албании проверяет версию об отравлении российских туристов хлором 20:45
СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы в университете в США 20:24
Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии после возвращения на Землю 20:01
Госпитализированного ранее Билла Клинтона выписали из больницы 18:46
Скандинавам разрешили летать без масок 18:37
Швейцария готовит население и компании к энергетическому коллапсу 18:26
Президент "Урала" назвал беспределом судейство в игре с ЦСКА 18:18
СМИ: СММ ОБСЕ приостановила мониторинг в Донбассе 17:47
Американской журналистке указали на невнимательность при беседе с Путиным 17:43
Врачи предупредили о "суперпростуде", похожей на COVID-19 17:33
Синоптики предупредили москвичей о резком перепаде температур 17:04
В Новосибирске военнослужащий предотвратил вооруженное ограбление 16:52
В Польше произошло землетрясение магнитудой 4,6 16:44
Бывший врио министра спорта Пензенской области арестован на два месяца 16:38
Не менее трех человек погибли в результате крушения вертолета в ФРГ 16:17
Новак связал запуск "Северного потока-2" со стабилизацией рынка Европы 16:14
В Варшаве идет акция в поддержку мигрантов на польско-белорусской границе 16:12
Медики назвали четыре продукта для защиты от простуды 16:12
Опрос: Россияне чаще европейцев покупают лекарства онлайн 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
17.10.2021 21:53
Рубрика: Экономика

Россия и Финляндия договорились о возобновлении туристического маршрута

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
Скоростные поезда "Аллегро" вновь могут начать курсировать между Россией и Финляндией. О достигнутом соглашении заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Технических препятствий для запуска маршрута нет. "Ждем окончательного решения министерства здравоохранения Финляндии", - отметил Мантуров.
Поезда "Аллегро" готовы к возобновлению туристического маршрута между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Фото: Юрий Белинский/ ТАСС Поезда "Аллегро" готовы к возобновлению туристического маршрута между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Фото: Юрий Белинский/ ТАСС
Поезда "Аллегро" готовы к возобновлению туристического маршрута между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Фото: Юрий Белинский/ ТАСС

Ранее власти Финляндии приняли решение открыть железнодорожный пункт пропуска Вайниккала с 18 октября. Но в то же время до 24 октября действует запрет на въезд туристов из России (может быть продлен).

Россия и Швеция обсудили экономическое сотрудничество

По словам министра, Россия рассчитывает, что Финляндия разрешит въезд туристам, вакцинированным "Спутником V". В министерстве надеются, что к новогодним праздникам поезд будет запущен.

В РЖД напомнили, что в допандемийном 2019 году в Россию из Финляндии въехали почти 800 тыс. человек, а из России в Финляндию - 3,8 млн.

"Аллегро" - современные скоростные и очень комфортные поезда. До их появления время в пути между Хельсинки и Санкт-Петербургом составляло более шести часов. Благодаря различным техническим решениям время в пути удалось сократить вдвое - 3 часа 27 минут.

Уникальность "Аллегро" в том, что они могут использоваться на линиях и с постоянным, и с переменным током. Кроме того, в конструкции поезда использована технология наклона кузова до 8 градусов, что позволяет проходить повороты с более высокой скоростью. Максимальная скорость движения поездов по территории России - 200 км/ч, по территории Финляндии - 220 км/ч.

Максимальная скорость движения поездов "Аллегро" - 220 км/ч

В составе "Аллегро" по семь вагонов (один - первого класса, пять - второго класса и вагон-бистро). Есть места для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, для пассажиров с домашними животными, для ручной клади и даже салон - переговорная комната. Для детей в каждом поезде отведен игровой уголок. Пассажирские вагоны и первого и второго классов оборудованы регулируемыми сиденьями, складными столиками, карманами для хранения газет и журналов, подставками для ног и электрическими розетками для подключения компьютеров и мобильных телефонов. Два года назад поезда модернизировали. Так, теперь в вагоне-ресторане можно пообедать, сидя на комфортных диванах. А вот курить в поездах нельзя.

В 2022 году запустят два новых железнодорожных маршрута в Заполярье

Во время поездки пассажиры могут обменять валюту или совершить возврат по чекам тax-free. Обслуживание пассажиров осуществляется международной поездной бригадой, прошедшей специальное обучение и разговаривающей на трех языках.

До пандемии стоимость проезда при покупке билетов менее чем за 24 часа до отправления составляла 132 евро для проезда в вагоне первого класса и 79 евро - в вагонах второго класса. После возобновления сообщения цены могут измениться.

Экономика Транспорт Железные дороги В мире Европа Финляндия Экономика Туризм Правительство Минпромторг Развитие туризма в России

Главное сегодня

Приставы принудительно взыщут с Facebook штрафы на 26 млн рублей
Песков рассказал о сложностях в общении Путина и Зеленского
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира за нарушения прав
Новак связал запуск "Северного потока-2" со стабилизацией рынка Европы
За сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию