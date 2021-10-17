Россия и Финляндия договорились о возобновлении туристического маршрута

Скоростные поезда "Аллегро" вновь могут начать курсировать между Россией и Финляндией. О достигнутом соглашении заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Технических препятствий для запуска маршрута нет. "Ждем окончательного решения министерства здравоохранения Финляндии", - отметил Мантуров.

Ранее власти Финляндии приняли решение открыть железнодорожный пункт пропуска Вайниккала с 18 октября. Но в то же время до 24 октября действует запрет на въезд туристов из России (может быть продлен).

По словам министра, Россия рассчитывает, что Финляндия разрешит въезд туристам, вакцинированным "Спутником V". В министерстве надеются, что к новогодним праздникам поезд будет запущен.

В РЖД напомнили, что в допандемийном 2019 году в Россию из Финляндии въехали почти 800 тыс. человек, а из России в Финляндию - 3,8 млн.

"Аллегро" - современные скоростные и очень комфортные поезда. До их появления время в пути между Хельсинки и Санкт-Петербургом составляло более шести часов. Благодаря различным техническим решениям время в пути удалось сократить вдвое - 3 часа 27 минут.

Уникальность "Аллегро" в том, что они могут использоваться на линиях и с постоянным, и с переменным током. Кроме того, в конструкции поезда использована технология наклона кузова до 8 градусов, что позволяет проходить повороты с более высокой скоростью. Максимальная скорость движения поездов по территории России - 200 км/ч, по территории Финляндии - 220 км/ч.

Максимальная скорость движения поездов "Аллегро" - 220 км/ч

В составе "Аллегро" по семь вагонов (один - первого класса, пять - второго класса и вагон-бистро). Есть места для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, для пассажиров с домашними животными, для ручной клади и даже салон - переговорная комната. Для детей в каждом поезде отведен игровой уголок. Пассажирские вагоны и первого и второго классов оборудованы регулируемыми сиденьями, складными столиками, карманами для хранения газет и журналов, подставками для ног и электрическими розетками для подключения компьютеров и мобильных телефонов. Два года назад поезда модернизировали. Так, теперь в вагоне-ресторане можно пообедать, сидя на комфортных диванах. А вот курить в поездах нельзя.

Во время поездки пассажиры могут обменять валюту или совершить возврат по чекам тax-free. Обслуживание пассажиров осуществляется международной поездной бригадой, прошедшей специальное обучение и разговаривающей на трех языках.

До пандемии стоимость проезда при покупке билетов менее чем за 24 часа до отправления составляла 132 евро для проезда в вагоне первого класса и 79 евро - в вагонах второго класса. После возобновления сообщения цены могут измениться.