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17.10.2021 22:19
Рубрика: Происшествия

Россия требует от Черногории выдачи Тельмана Исмаилова

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
Генеральная прокуратура направила запрос в министерство юстиции Черногории о выдаче Тельмана Исмаилова в РФ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, запрос об экстрадиции Исмаилова в РФ был подготовлен еще 7 октября, передан в Черногорию по дипломатическим каналам. Как ранее рассказали в Следственном комитете России, Исмаилов был объявлен в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. К настоящему времени ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия, а также в похищении человека.

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По данным СК, установлено, что Тельман Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей, Владимира Савкина и Юрия Брылева, совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления. Исполнителем убийства выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов выстрелил из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных ранений. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления.

В 2020 году брат Исмаилова Рафик получил 17 лет строгого режима, а непосредственный исполнитель убийства Мехман Керимов - 13 лет лишения свободы. Кроме того, Исмаилова обвиняют в похищении певца Авраама Руссо в январе 2004 года. Певца сначала избили в кабинете бизнесмена в ресторане "Прага", подавив волю к сопротивлению, а потом в течение суток удерживали в загородном доме Тельмана Исмаилова. Все это для того, чтобы певец отменил все свои концерты и заключил договор на эстрадные выступления с самим Исмаиловым и на его условиях. По данным следствия, Руссо отпустили только после того, как он согласился на все условия похитителей.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября в Черногории по запросу России. После чего суд Подгорицы отправил Исмаилова под стражу, где он будет находиться до момента решения о его выдаче или отказа в экстрадиции. Сам Исмаилов, как сообщила его защита, отрицает все обвинения в убийствах и похищении и просит политического убежища в Черногории.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура

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