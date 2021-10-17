Россияне рассказали, как провели отпуск в 2021 году. Почти половина (48%) из них смогли выполнить свои планы на отдых. Таковы данные опроса, проведенного "Росгосстрах банком", сообщает РИА "Новости".

При этом 22% респондентов не были в отпуске вообще, 20% отдыхали дома или на даче вместо планируемых поездок, а 10% вместо заграницы пришлось путешествовать по России.

В целом на отпуск россияне потратили больше, чем в прошлом году. Так, 33% опрошенных израсходовали свыше 150 тысяч рублей. Примерно столько же - 35% - потратили менее 25 тысяч рублей. Для сравнения, в 2020 году в сумму меньше 25 тысяч уложились 53% отдыхающих.

Также многие опрошенные - 42% - заявили, что сократили свой отпускной бюджет. В то же время 41% респондентов заявил, что их траты на отдых по итогу оказались больше планируемых.