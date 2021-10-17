Россияне рассказали, каким должен быть идеальный отец

Идеальный отец должен заботиться о семье и уважать мать своих детей, принимать активное участие в жизни детей и быть примером для подражания. Такие качества хотят видеть в папах участники опроса, который накануне Дня отца провели ВЦИОМ в партнерстве с АНО "Национальные приоритеты" (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").

Напомним, что 17 октября в России впервые отмечается День отца, учрежденный по указу президента. Опрос показал: две трети россиян (66%) знают, что в нашей стране утвержден новый праздник - День отца, который будет праздноваться ежегодно в третье воскресенье октября. И большинство россиян готовы его отмечать.

Приехать в гости и провести время за семейным обедом намерены 49% опрошенных. Помочь по хозяйству готовы 32% респондентов. Подарить отцу то, о чем он давно мечтал, - 23% россиян. И столько же выразят слова благодарности папам за любовь и заботу. Ещё 12% россиян готовят папам подарки. Причем своими руками.

Заботливое, уважительное отношение к матери детей - главная черта идеального отца по мнению 33% опрошенных. Активное участие в жизни детей, совместный поиск решения проблем важны для 29% респондентов. 19% считают, что отец должен являться примером для подражания. Для 18%,россиян важно, чтобы папа был добрым, для 17% - надёжным.

Две трети россиян (67%) считают, что сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке - привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание, а 31% имеют обратное мнение.

Как рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, месяц назад АНО "Национальные приоритеты" подготовило вместе с ВЦИОМ экспертный доклад о современной российской семье. "В нем эксперты много говорили об изменившейся роли отца, о том, что многие папы перестали воспринимать себя только "добытчиками", хотят больше времени посвящать семье и детям, практически о новом тренде на "осознанное отцовство". Результаты этого опроса показывают важную вещь: и женщины, и мужчины практически одинаково расставляют приоритеты в "идеальном образе" отца. Это означает, что в большинстве российских семей существует согласие и взаимопонимание по поводу семейных ролей. И, судя по ответам, скорее всего, большая часть людей даже в этот первый День отца поздравит своих отцов или отцов своих детей", - отметила Малявина.

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