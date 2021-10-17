Российские школьники победили в международной олимпиаде по математике

На 13-й олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics представители России завоевали две золотые и две серебряные медали. А в общем зачете команда заняла первое место, разделив победу со сборной Китая.

Победы одержали Максим Туревский и Иван Бахарев, 11-классники Президентского физико-математического лицея № 239 из Санкт-Петербурга. Серебро взяли москвичи Айдар Ибрагимов, выпускник СУНЦ МГУ, и Данил Сибгатуллин, выпускник школы № 1589.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте. Впервые соревнование прошло в 2008 году. В олимпиаде принимают участие юные математики со всего мира. Несмотря на то, что из каждой страны ребята приезжают командой, задания они выполняют индивидуально, в течение двух дней. В каждом из туров нужно решить три задания за 4,5 часа. По словам экспертов, задачи требуют творческого подхода. Отдельно отмечают самые оригинальные решения. По уровню сложности и тематике задания близки к задачам Международной математической олимпиады. Поэтому для российских школьников Romanian Master of Mathematics - один из этапов отбора в сборную страны на Международную математическую олимпиаду.