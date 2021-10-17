Швейцария готовит население и компании к энергетическому коллапсу

Предстоящей зимой в Швейцарии может не хватить мощностей, чтобы обеспечить всех потребителей электричеством. В связи с этим правительство готовит рассылку уведомлений 30 тысячам компаний, чтобы они были готовы снизить потребление в случае перебоев с электричеством.

Как сообщает издание NZZ am Sonntag, у Швейцарии фактически нет страховки от спокойного прохождения зимы. Выход из строя любой из крупных электростанций может привести к обесточиванию страны на двое суток в период высокого спроса на электроэнергию. Мог бы помочь импорт, однако у Швейцарии нет допуска на европейский рынок электроэнергии.

Как следует из уведомления от швейцарских властей, при нехватке электроэнергии в первую очередь просьба об экономии будет обращена к населению. На втором этапе может быть запрещено использование бассейнов, систем кондиционирования воздуха и эскалаторов, пишет издание TOP Online. Требование снизить потребление поступит компаниям только на третьем этапе. В случае энергетического коллапса убытки страны составят до 4 млрд швейцарских франков в сутки (4,33 млрд долларов).

Для повышения энергетической безопасности Ассоциация швейцарских электроэнергетических компаний предлагает построить около 2000 небольших газовых электростанций, которые бы работали распределенным образом на территории всей страны при дефиците мощностей. Однако это долгосрочная стратегия, рассчитанная на период до 2050 года.