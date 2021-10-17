Скандинавам разрешили летать без масок

Четыре скандинавские авиакомпании - SAS, Norwegian, Widerøe и Flyr - с понедельника отменяют ранее обязательное ношение лицевых защитных масок.

Более того, отмечает немецкая газета "Welt", руководство норвежского аэропорта Gardermoen близ Осло позволило своим клиентам снять защитные средства еще в минувшую пятницу. Оговоримся: разрешение путешествовать без масок касается пока только пассажиров на внутринациональных рейсах и во время полетов между Данией, Норвегией и Швецией.

Тем не менее на борту авиалайнеров тех же компаний, путь которых лежит в другие страны, за пределы Скандинавии, маски по-прежнему обязательны. Любопытна реакция читателей газеты "Welt". Большинство завидует скандинавам белой завистью. И сожалеет, что в других странах, где население не так охотно прививается, как в Скандинавии, подобное невозможно.