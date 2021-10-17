СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы в университете в США

Один человек погиб и несколько получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам представителя университета Тиши Арнольд, стрелять начали около 01:15 по местному времени (09:15 по Москве). "Во время инцидента проходила встреча выпускников... Всех присутствующих направили в укрытие и разрешили его покинуть, как только поступило разрешение от полиции университета", - рассказала Арнольд.

Погибший не был студентом. Сколько именно человек пострадали, не известно. Кто именно стрелял, пока также не установлено. Ведется расследование.