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17.10.2021 20:24
Рубрика: В мире

СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы в университете в США

Текст: Диана Ковалева

Один человек погиб и несколько получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана. Об этом сообщает телеканал CNN.
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По словам представителя университета Тиши Арнольд, стрелять начали около 01:15 по местному времени (09:15 по Москве). "Во время инцидента проходила встреча выпускников... Всех присутствующих направили в укрытие и разрешили его покинуть, как только поступило разрешение от полиции университета", - рассказала Арнольд.

Погибший не был студентом. Сколько именно человек пострадали, не известно. Кто именно стрелял, пока также не установлено. Ведется расследование.

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