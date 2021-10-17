СМИ: СММ ОБСЕ приостановила мониторинг в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила работу в Донбассе. Как заявил глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик, такое решение было принято из соображений безопасности.

"Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность", - цитирует Чевика агентство Reuters.

По его данным, ранее возле штаб-квартиры миссии в Донецке собрались протестующие, которые требовали освободить офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, ранее захваченного украинскими силовиками. При этом ТАСС со ссылкой на источник в офисе СММ ОБСЕ на Украине сообщил, что там пока не получали распоряжение о прекращении работы.

Напомним, ранее диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила Косяка в зоне разведения сил и средств у Золотого. В украинской делегации в Контактной группе заявили, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ". В ЛНР эту информацию опровергли.