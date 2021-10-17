Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" благополучно сел в степи Казахстана. На Землю вернулись космонавт Олег Новицкий, режиссер Клип Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

В соответствии с программой полета, в 6:41 по московскому времени "Союз МС-18" включил двигатель для схода с орбиты, в 7:09 - разделился на отсеки. В плотные слои атмосферы спускаемый аппарат вошел в 7:12. И в 7:35 - мягкая посадка в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

В обеспечении приземления задействованы 200 военных, 12 вертолетов, три самолета и около 20 единиц специальной техники.

Напомним, Шипенко и Пересильд в течение 12 суток снимали на МКС первый в истории художественный фильм. Его рабочее название - "Вызов".